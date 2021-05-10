Ожидал, что мы не выиграем чемпионат
Ринат Ахметов считает положительным, что Шахтер проиграл чемпионат Динамо только впервые за 5 лет. Он признался, что ожидал неудачи своей команды.
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Случилось то, что мы не стали чемпионами Украины. И очень хорошо, что впервые за 5 лет. Это говорит о том, что 4 года Шахтер выигрывал золотые медали чемпионата Украины. Думаю, за эти 5 лет мы проделали очень хорошую, качественную работу. В этом году я ожидал, что мы не выиграем чемпионат,
– сказал Ахметов.
По словам президента Шахтера, после завершения сезона-2019/2020 у него была интуиция, что команда не сможет защитить титул.
"Когда закончили чемпионат, мы сидели с друзьями. Я сказал: "Думаю, следующий чемпионат мы не выиграем". Они думали, что я шучу. Но я, кстати, не шутил. Интуиция такая была", – отметил Ахметов.
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Вместе с тем, он рассчитывал, что футболисты Шахтера будут заряжены обыграть Динамо, ведь киевлян возглавил экс-тренер "горняков" Мирча Луческу. Ахметов отметил, что давно не общается с Луческу.
Когда пришел Мирча (в Динамо, – Спорт 24), наоборот думал, что это поможет нам стать чемпионами. Подумал, что футболисты разозлятся и будут по-другому относиться, и мы выиграем чемпионат. Мы играли плохо и заслуженно проиграли чемпионат. Динамо играло очень хорошо и заслуженно выиграло чемпионат,
– сказал Ахметов.
Владелец Шахтера подтвердил, что наставник дончан Луиш Каштру покинет команду. Тренер также об этом заявил. Ахметов заверил, что Шахтер возглавит сильный тренер.
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- В сезоне 2020/2021 Шахтер стал серебряным призером чемпионата Украины. В Кубке Украины "горняки" стартовали в 1/4 финала и сенсационно вылетели от Агробизнеса из Первой лиги.
- В Лиге чемпионов Шахтер дважды победил Реал и свел к ничьей два матча против Интера. А "горняки" разгромно проиграли Боруссию М.
- В итоге дончане заняли третье место и продолжили еврокубки в Лиге Европы, где дошли до 1/8 финала.