Ожидал, что мы не выиграем чемпионат

Ринат Ахметов считает положительным, что Шахтер проиграл чемпионат Динамо только впервые за 5 лет. Он признался, что ожидал неудачи своей команды.

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Случилось то, что мы не стали чемпионами Украины. И очень хорошо, что впервые за 5 лет. Это говорит о том, что 4 года Шахтер выигрывал золотые медали чемпионата Украины. Думаю, за эти 5 лет мы проделали очень хорошую, качественную работу. В этом году я ожидал, что мы не выиграем чемпионат,

– сказал Ахметов.

По словам президента Шахтера, после завершения сезона-2019/2020 у него была интуиция, что команда не сможет защитить титул.

"Когда закончили чемпионат, мы сидели с друзьями. Я сказал: "Думаю, следующий чемпионат мы не выиграем". Они думали, что я шучу. Но я, кстати, не шутил. Интуиция такая была", – отметил Ахметов.

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Вместе с тем, он рассчитывал, что футболисты Шахтера будут заряжены обыграть Динамо, ведь киевлян возглавил экс-тренер "горняков" Мирча Луческу. Ахметов отметил, что давно не общается с Луческу.

Когда пришел Мирча (в Динамо, – Спорт 24), наоборот думал, что это поможет нам стать чемпионами. Подумал, что футболисты разозлятся и будут по-другому относиться, и мы выиграем чемпионат. Мы играли плохо и заслуженно проиграли чемпионат. Динамо играло очень хорошо и заслуженно выиграло чемпионат,

– сказал Ахметов.

Владелец Шахтера подтвердил, что наставник дончан Луиш Каштру покинет команду. Тренер также об этом заявил. Ахметов заверил, что Шахтер возглавит сильный тренер.

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