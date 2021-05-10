Очікував, що ми не виграємо чемпіонат

Рінат Ахметов вважає позитивним, що Шахтар програв чемпіонат Динамо лишень вперше за 5 років. Він зізнався, що очікував невдачі своєї команди.

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Сталося те, що ми не стали чемпіонами України. І дуже добре, що вперше за 5 років. Це говорить про те, що 4 роки Шахтар вигравав золоті медалі чемпіонату України. Думаю, за ці 5 років ми проробили дуже хорошу, якісну роботу. У цьому році я очікував, що ми не виграємо чемпіонат,

– сказав Ахметов.

За словами президента Шахтаря, після завершення сезону-2019/2020 у нього була інтуїція, що команда не зможе захистити титул.

"Коли закінчили чемпіонат, ми сиділи з друзями. Я сказав: "Думаю, наступний чемпіонат ми не виграємо". Вони думали, що я жартую. Але я, до речі, не жартував. Інтуїція така була", – зазначив Ахметов.

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Разом з тим, він розраховував, що футболісти Шахтаря будуть заряджені обіграти Динамо, адже киян очолив екстренер "гірників" Мірча Луческу. Ахметов зазначив, що давно не спілкується з Луческу.

Коли прийшов Мірча (в Динамо, – Спорт 24), навпаки думав, що це допоможе нам стати чемпіонами. Подумав, що футболісти розлютяться і будуть по-іншому ставитися, і ми виграємо чемпіонат. Ми грали погано і заслужено програли чемпіонат. Динамо грало дуже добре і заслужено виграло чемпіонат,

– сказав Ахметов.

Власник Шахтаря підтвердив, що наставник донеччан Луїш Каштру покине команду. Тренер також про це заявив. Ахметов запевнив, що Шахтар очолить сильний тренер.

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