"В Украине наступит мир и мы будем играть на "Донбасс Арене"

По словам Рината Леонидовича, он всегда скучал, стачает и будет скучать по родному Донецку и надеется, что война скоро закончится.

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"Этот город я очень люблю – 47 лет там прожил. Имея возможность жить в любой точке мира, я бы жил в Донецке", – сказал президент Шахтера.

Ахметов ответил, что его главная мечта – вернуться в Донецк и сыграть матч против принципиального соперника – Динамо, на "Донбасс Арене":

Надеюсь, что когда-нибудь наступит тот день, мы вернемся, в Украине наступит мир и мы будем играть на "Донбасс Арене". Допустим, первая игра – Шахтер – Динамо (Киев). Мне кажется, это было бы очень интересно. А вторая игра – Лига чемпионов.

К слову. Последний свой матч в Донецке Шахтер провел 2 мая 2014 года, после чего вынужден был покинуть город из-за вооруженной агрессии РФ.