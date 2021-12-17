Интер официально расстался с футболистом, о котором летом говорил весь мир
Источник:ФК Интер
Миланский Интер сообщил о прекращении сотрудничества с полузащитником Кристианом Эриксеном. Причиной такого решения стали проблемы датчанина с сердцем.
Стороны разорвали соглашение, которое было рассчитано до лета 2024 года.
К теме Эриксен приступил к тренировкам впервые после остановки сердца на Евро-2020
"Клуб и вся семья Интера желают игроку успехов в будущем. Сегодня наши с Кристианом пути расходятся, но между нами сохранится неразрывная связь", – говорится в сообщении "Нерадзурри".
Теперь Эриксен может играть только с дефибриллятором. Итальянское законодательство запрещает играть в стране футболистам с кардиостимуляторами, потому Эриксен не мог продолжать карьеру в Интере.
При этом Эриксен намерен продолжать карьеру. Скорее всего, его следующим клубом станет Аякс или Оденсе, с которым он тренировался последних несколько недель.
Что известно об остановке сердца Эриксена
- Футболисту сборной Дании стало плохо прямо во время матча-открытия Евро-2020 против Финляндии. У полузащитника Интера остановилось сердце. Медиками пришлось приводить в чувство Кристиана прямо на футбольном поле.
- Его партнеры по команде создали круг вокруг пострадавшего, чтобы момент не смог полностью попасть в объективы камер. На поле едва не выбежала возлюбленная Эриксена. Ее успокаивали капитан команды Симон Кьер и голкипер Каспер Шмейхель.
- Поединок был восстановлен через некоторое время. Игроки сборной Дании рассказали, что доиграли матч по просьбе самого Эриксена. К сожалению, победить Дании не удалось – 0:1 победа финнов.