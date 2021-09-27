Интер хочет приобрести изгнанника сборной Украины

27 сентября 2021 , 14:49
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Источник:

Calciomercato

Чемпион Италии миланский Интер сохраняет интерес к футболисту сборной Украины Руслану Малиновскому. "Черно-синие" еще в прошлом сезоне интересовались Малиновским, однако до конкретных предложений дело не дошло.

Малиновский покинет Аталанту?

В субботу, 25 сентября, Интер встретился с Аталантой Малиновского в рамках Серии А. Украинский футболист отметился космическим голом и стал лучшим игроком матча.

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Яркой игрой Малиновский возобновил интерес Интера. Однако итальянские СМИ уверяют, что трансфер Руслана из Аталанты в Интер – не вопрос ближайшего времени.

Сообщается, что миланский клуб отпугивает цена украинского футболиста. По данным Transfermarkt, цена на Малиновского за три года выросла с 13 до 30 миллионов евро.

Контракт Руслана с Аталантой действует до 30 июня 2023 года.

Малиновский потерял место в сборной Украины

  • 28-летний полузащитник неожиданно потерял место в составе сборной Украины. Лидеру команды Андрея Шевченко не нашлось места в составе сборной под руководством Александра Петракова.
  • Малиновский не получил вызов в сборную Украины на октябрьские матчи в рамках отбора на чемпионат мира-2022.
  • Еще в сентябре у Руслана возник конфликт с Петраковым. Тренер публично заявил, что футболист якобы обиделся, что не попадал в основной состав команды.
  • Полузащитник попросил тренера отпустить его в клуб перед товарищеским матчем с Чехией. Сам Малиновский опровергает слова Петракова.
Автор: Михайло Гема