Интер хочет приобрести изгнанника сборной Украины

Чемпион Италии миланский Интер сохраняет интерес к футболисту сборной Украины Руслану Малиновскому. "Черно-синие" еще в прошлом сезоне интересовались Малиновским, однако до конкретных предложений дело не дошло.

Малиновский покинет Аталанту?

В субботу, 25 сентября, Интер встретился с Аталантой Малиновского в рамках Серии А. Украинский футболист отметился космическим голом и стал лучшим игроком матча.

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Яркой игрой Малиновский возобновил интерес Интера. Однако итальянские СМИ уверяют, что трансфер Руслана из Аталанты в Интер – не вопрос ближайшего времени.

Сообщается, что миланский клуб отпугивает цена украинского футболиста. По данным Transfermarkt, цена на Малиновского за три года выросла с 13 до 30 миллионов евро.

Контракт Руслана с Аталантой действует до 30 июня 2023 года.

Малиновский потерял место в сборной Украины