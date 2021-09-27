Малиновский покинет Аталанту?
В субботу, 25 сентября, Интер встретился с Аталантой Малиновского в рамках Серии А. Украинский футболист отметился космическим голом и стал лучшим игроком матча.
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Яркой игрой Малиновский возобновил интерес Интера. Однако итальянские СМИ уверяют, что трансфер Руслана из Аталанты в Интер – не вопрос ближайшего времени.
Сообщается, что миланский клуб отпугивает цена украинского футболиста. По данным Transfermarkt, цена на Малиновского за три года выросла с 13 до 30 миллионов евро.
Контракт Руслана с Аталантой действует до 30 июня 2023 года.
Малиновский потерял место в сборной Украины
- 28-летний полузащитник неожиданно потерял место в составе сборной Украины. Лидеру команды Андрея Шевченко не нашлось места в составе сборной под руководством Александра Петракова.
- Малиновский не получил вызов в сборную Украины на октябрьские матчи в рамках отбора на чемпионат мира-2022.
- Еще в сентябре у Руслана возник конфликт с Петраковым. Тренер публично заявил, что футболист якобы обиделся, что не попадал в основной состав команды.
- Полузащитник попросил тренера отпустить его в клуб перед товарищеским матчем с Чехией. Сам Малиновский опровергает слова Петракова.