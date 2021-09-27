Маліновський покине Аталанту?
У суботу, 25 вересня, Інтер зустрівся з Аталантою Маліновського у рамках Серії А. Український футболіст відзначився космічним голом і став найкращим гравцем матчу.
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Яскравою грою Маліновський поновив інтерес Інтера. Однак італійські ЗМІ запевняють, що трансфер Руслана з Аталанти в Інтер – не питання найближчого часу.
Повідомляється, що міланський клуб відлякує ціна українського футболіста. За даними Transfermarkt, ціна на Маліновського за три роки зросла з 13 до 30 мільйонів євро.
Контракт Руслана з Аталантою чинний до 30 червня 2023 року.
Маліновський втратив місце у збірній України
- 28-річний півзахисник несподівано втратив місце у складі збірної України. Лідеру команди Андрія Шевченка не знайшлося місця у складі збірної під керівництвом Олександра Петракова.
- Маліновський не отримав виклик у збірну України на жовтневі матчі у рамках відбору на чемпіонат світу-2022.
- Ще у вересні в Руслана виник конфлікт з Петраковим. Тренер публічно заявив, що футболіст буцімто образився, що не потрапляв до основного складу команди.
- Півзахисник попросив тренера відпустити його в клуб перед товариським матчем з Чехією. Сам Маліновський спростовує слова Петракова.