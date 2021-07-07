Инстинкт убийцы, – тренер Атлас поражен Ломаченко в бою с нокаутом против Накатани

Василий Ломаченко в ночь с 26 на 27 июня нокаутировал Масайоши Накатани. В боксерском сообществе поражены триумфальным возвращением украинского боксера на ринг.

Мысли после боя украинца

Известный тренер из США Тедди Атлас поделился мнением о бое Василия Ломаченко с японцем Масайоши Накатани. Наставник увидел прогресс в работе украинца, если сравнивать с уровнем бокса в поединке против Теофимо Лопеса, где американец нанес Василию поражение.

Стоящее Ломаченко показал сильное выступление, – Накатани впервые объяснил, почему проиграл украинцу

Специалист всегда был приятно поражен работой украинца на ринге. Но на этот раз боксер из Украины был мотивирован только на победу. Таким злым на канвасе Атлас его еще не видел: "Он был более ярким и злым. Украинец знал, что стояло на кону противостояние. Василий всегда был сконцентрированным и серьезным, но это был другой Лома. Этому есть причина. Все, что он делал в прошлом, в некотором смысле было выставлено на продажу. Ненавижу так говорить, но в наше время люди рассуждают так, что он проиграл Лопесу, а потом возвращался".

Все стояло на кону в этом поединке, я увидел другого Лому. Это был парень с инстинктом убийцы. Ломаченко всегда был хорошим финишером. В бою с Люком Кэмпбеллом он позволил сопернику спастись. Но в поединке с Накатани Ломаченко не позволил этому парню спастись,

– заявил Атлас.

Ломаченко нокаутировал Накатани: главное