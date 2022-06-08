Бой переносится на август
Известный журналист Дэн Рафаэль сообщил новую вероятную дату боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа. По его словам, бой может состояться в августе.
До теми Реванш Усик – Джошуа відбудеться у Саудівській Аравії
Мне сказали, что новая рабочая дата для реванша Усика и Джошуа – 20 августа. Не будет 23 июля,
– написал Рафаэль.
Ранее промоутер британского боксера Эдди Хирн уверял, что реванш может состояться 23 июля. Однако недавно он поделился новой информацией.
По словам специалиста, реванш может быть перенесен на одну или две недели. Все потому, что нужно дать достаточно времени на раскрутку поединка.
Усик – Джошуа: главное о предстоящем бою
- Чтобы подготовиться к реваншу, Усик уехал из Украины, в которой сейчас идет полномасштабная война, которую развязала Россия.
- Александр прокомментировал свой отъезд, он подчеркнул, что на ринге он принесет больше страны, чем за его пределами.
- Энтони тоже активно готовится с новым тренером к поединку. Британец в реванше хочет отправить своего соперника в нокаут.
- Напомним, что в первом бою украинец одержал победу по единогласному решению судей.
- В боксерском круге полагают, что война негативно повлияла на физическую форму Александра. Но в команде Усика убедили, что боксер подойдет к реваншу в хороших кондициях.
- Бой состоится в Саудовской Аравии. До этого рассматривали еще Великобританию.