Бій переноситься на серпень
Відомий журналіст Ден Рафаель повідомив нову вірогідну дату бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. За його словами, бій може відбутися в серпні.
До теми Реванш Усик – Джошуа відбудеться у Саудівській Аравії
Мені сказали, що нова робоча дата для реваншу Усика та Джошуа – 20 серпня. Не буде 23 липня,
– написав Рафаель.
Раніше промоутер британського боксера Еді Хірн запевняв, що реванш може відбутися 23 липня. Проте нещодавно він поділився новою інформацією.
За словами фахівця, реванш може бути перенесений на один або два тижні. Все через те, що потрібно дати достатньо часу на розкрутку поєдинку.
Усик – Джошуа: головне про майбутній бій
- Аби підготуватися до реваншу Усик виїхав із України, у якій зараз триває повномасштабна війна, яку розв'язала Росія.
- Олександр прокоментував свій від'їзд, він наголосив, що на ринзі він принесе більше країні, ніж поза його межами.
- Ентоні теж активно готується з новим тренером до поєдинку. Британець у реванші хоче відправити свого суперника у нокаут.
- Нагадаємо, що у першому бою українець здобув перемогу за одноголосним рішенням суддів.
- У боксерському колі думають, що війна негативно вплинула на фізичну форму Олександра. Але у команді Усика переконали, що боксер підійде до реваншу у хороших кондиціях.
- Бій відбудеться у Саудівській Аравії. До цього розглядали ще Велику Британію.