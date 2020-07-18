Скандал вокруг арбитража матча 24 тура Первой лиги Украины между "Ингульцем" и "Прикарпатьем" не утихает. "Ингулец" встал на защиту арбитра Ивана Бондаря в моменте с назначением скандального пенальти в конце игры.

"Ингулец" считает, что Иван Бондарь не ошибся, назначив пенальти в ворота "Прикарпатья" на 90+2-й минуте встречи. Об этом информирует сайт клуба.

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В качестве доказательств клуб из Петрово предоставил видео-и фотоматериалы.

Разбор момента от "Ингульца"

Желтыми линиями обозначены вратарская площадка и линия ворот, они параллельны. Красным кругом обозначено пересечение левой ноги Бочкура и правой ноги Ники. Берем за точку отсчета опорную левую ногу Ники и левую ногу Бочкура, обозначенніе красными точками, и проводим через эти точки красную линию.

Момент вероятного нарушения правил / Фото ingulec.com​

Красная линия показывает нам, что левая нога Бочкура в красной точке ближе к желтой линии вратарской, чем Ники (понять нам это помогает зеленая линия, которая параллельна желтым), а если учесть, что левая нога Бочкура имеет направление к линии вратарской и согнута в колене, то колено еще значительно ближе к линии вратарской.

Момент вероятного нарушения правил / Фото ingulec.com​

Мы видим что левое колено Бочкура на фото находится перед правой голенью Ники, а красным кругом обозначено соприкосновение левого колена Бочкура с правой голенью Ники, которое в дальнейшем привело к смыканию ног Ники в месте обозначения синим кругом, что привело к падению, которое мы видим на следующих фото", – говорится в сообщении.

Видео скандального нарушения правил

Важно. "Ингулец" опубликовал анализ одной из двух ошибок арбитра Бондаря. Как известно, на 53 минуте игры Бондарь ошибочно дал вторую желтую карточку игроку "Прикарпатья" Владиславу Семотюку. Горчичник был продемонстрирован якобы за симуляцию, которой не было.

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Бондаря ждет жесткое наказание

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ) уже дал оценку действиям рефери в этом матче.

Как сообщил президент УАФ Андрей Павелко, Комитет предупредил Бондаря, что будет предлагать исключить его из списков рефери, которые обслуживают матчи профессиональных команд.

Кроме того, материалы по этому делу переданы в Комитет этики и честной игры УАФ для их рассмотрения на предмет возможного неправомерного влияния на результат матча.