Скандал щодо арбітражу матчу 24 туру Першої ліги України між "Інгульцем" та "Прикарпаттям" не вщухає. "Інгулець" став на захист арбітра Івана Бондаря у моменті з призначенням скандального пенальті наприкінці гри.

"Інгулець" вважає, що Іван Бондар не помилився, призначивши пенальті у ворота "Прикарпаття" на 90+2-й хвилині зустрічі. Про це інформує сайт клубу.

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Як докази клуб з Петрово надав відео-і фотоматеріали.

Розбір моменту від "Інгульця"

"Жовтими лініями позначені воротарський майданчик і лінія воріт, вони паралельні. Червоним колом позначено перетин лівої ноги Бочкура і правої ноги Ніки. Беремо за точку відліку опорну ліву ногу Ніки і ліву ногу Бочкура, позначені червоними крапками, і проводимо через ці точки червону лінію.



Момент ймовірного порушення правил / Фото ingulec.com​

Червона лінія нам показує, що ліва нога Бочкура в червоній точці ближче до жовтої воротарської лінії ніж Ніки (зрозуміти нам це допомагає зелена лінія, яка паралельна жовтим), а якщо врахувати, що ліва нога Бочкура має напрямок до воротарської лінії і зігнута в коліні, то коліно ще значно ближче до воротарської лінії.



Момент ймовірного порушення правил / Фото ingulec.com​

Ми бачимо що ліве коліно Бочкура на фото знаходиться перед правою гомілкою Ніки, а червоним колом позначено дотик лівого коліна Бочкура з правою гомілкою Ніки, яке надалі призвело змикання ніг Ніки в місці позначення синім колом, що призвело падіння, яке ми бачимо на наступних фото", – мовиться у повідомленні.

Відео скандального порушення правил

Важливо. "Інгулець" опублікував аналіз однієї з двох помилок арбітра Бондаря. Як відомо, на 53 хвилині гри Бондар помилково дав другу жовту картку гравцю "Прикарпаття" Владиславу Семотюку. Гірчичник був продемонстрований начебто за симуляцію, якої не було.

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Бондаря чекає жорстке покарання

Комітет арбітрів Української асоціації футболу (УАФ) вже дав оцінку діям рефері в цьому матчі.

Як повідомив президент УАФ Андрій Павелко, Комітет попередив Бондаря, що пропонуватиме виключити його зі списків рефері, які обслуговують матчі професіональних команд.

Крім того, матеріали у цій справі передані в Комітет етики і чесної гри УАФ для їх розгляду на предмет можливого неправомірного впливу на результат матчу.