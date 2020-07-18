"Інгулець" став на захист арбітра матчу з "Прикарпаттям": клуб опублікував аналіз пенальті
Скандал щодо арбітражу матчу 24 туру Першої ліги України між "Інгульцем" та "Прикарпаттям" не вщухає. "Інгулець" став на захист арбітра Івана Бондаря у моменті з призначенням скандального пенальті наприкінці гри.
"Інгулець" вважає, що Іван Бондар не помилився, призначивши пенальті у ворота "Прикарпаття" на 90+2-й хвилині зустрічі. Про це інформує сайт клубу.
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Розбір моменту від "Інгульця"
"Жовтими лініями позначені воротарський майданчик і лінія воріт, вони паралельні. Червоним колом позначено перетин лівої ноги Бочкура і правої ноги Ніки. Беремо за точку відліку опорну ліву ногу Ніки і ліву ногу Бочкура, позначені червоними крапками, і проводимо через ці точки червону лінію.
Момент ймовірного порушення правил / Фото ingulec.com
Червона лінія нам показує, що ліва нога Бочкура в червоній точці ближче до жовтої воротарської лінії ніж Ніки (зрозуміти нам це допомагає зелена лінія, яка паралельна жовтим), а якщо врахувати, що ліва нога Бочкура має напрямок до воротарської лінії і зігнута в коліні, то коліно ще значно ближче до воротарської лінії.
Момент ймовірного порушення правил / Фото ingulec.com
Ми бачимо що ліве коліно Бочкура на фото знаходиться перед правою гомілкою Ніки, а червоним колом позначено дотик лівого коліна Бочкура з правою гомілкою Ніки, яке надалі призвело змикання ніг Ніки в місці позначення синім колом, що призвело падіння, яке ми бачимо на наступних фото", – мовиться у повідомленні.
Відео скандального порушення правил
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Бондаря чекає жорстке покарання
Комітет арбітрів Української асоціації футболу (УАФ) вже дав оцінку діям рефері в цьому матчі.
Як повідомив президент УАФ Андрій Павелко, Комітет попередив Бондаря, що пропонуватиме виключити його зі списків рефері, які обслуговують матчі професіональних команд.
Крім того, матеріали у цій справі передані в Комітет етики і чесної гри УАФ для їх розгляду на предмет можливого неправомірного впливу на результат матчу.