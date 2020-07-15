Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив очень болезненно воспринял поражение команды из его города "Прикарпатье" в игре против одного из лидеров Первой лиги "Ингульца".

Сам матч закончился минимальной победой "Ингульца" 1:0. Единственный гол команда забила уже на последней компенсированной минуте основного времени, сообщает 24 канал.

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Гол Загальский забил с пенальти. Сам эпизод с назначением 11-метрового удара был достаточно спорным.

Кроме того, "Прикарпатье" с 53-й минуты играло в меньшинстве, когда с поля удалили Семотюка. В то же время со скамейки для запасных удалили и тренера команды Владимира Ковалюка.

На самом матче присутствовал и президент ПФЛ Сергей Макаров.

Именно все это и вызвало возмущение у Руслана Марцинкива.

"Футбол продажный! "Ингулец" – это позорная команда барыг! Судья просто убивает команду и это по телевидению и при Макарове! 93 минута придумана пенальти! Поэтому наш футбол никогда не будет итальянским или немецким", – написал после матча Руслан Марцинкив.

Скандальное высказывание Марцинкива

Стоит напомнить, что недавно Руслан Марцинкив попал в скандал после своего опрометчивого высказывания. Он на еженедельном оперативном совещании настоял, чтобы из города вывезли ромов.