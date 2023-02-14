Евгений Селезнев отмечается не только своими навыками на футбольном поле, но и является любителем бокса. Это можно увидеть даже по инстаграмме футболиста Минаю.
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Взяли пример с Селезнева
Бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля решил подколоть Селезнева, намекнув на его любовь к боксу. Зозуля обратился к Евгению и спросил, умения ли футболистов ухожу, это его рук дело, добавив скриншот из новости о драке из игроков клуба УПЛ с ярославским Шинником.
Сель, ты научил?,
– написал Зозуля.
Ранее Селезнева тоже подколол агент Александр Панков. Футбольный селекционер обратился к футболисту, которого даже не было рядом с командой во время этой истории в турецкой гостинице.
"Лицо "Царя" после информации что Минай vs "петушинник" 1:0. Селя пропустил лучшую вечеринку в своей жизни. Рекорд не побил, "петушинщику" не уломил", – написал футбольный агент.
По данным Transfermarkt, Селезнев до сих пор является игроком Миная, который не отправился на зимние сборы с командой. Евгений был замечен во Львове на товарищеском матче Карпаты против Николаева. Также он участвует в благотворительных матчах звезд, где собирают деньги на ВСУ.
- Отметим, что Минай и Шинник уже выступили с официальными заявлениями о скандальной ситуации в Турции.
- Нападающий Миная Данило Колесник, вступившийся за уборщицу гостиницы, перед российским футболистом тоже прокомментировал потасовку.
- В сети уже даже появился короткий фрагмент по драке.