В УЕФА назвали 23 игроков для символической команды сезона Лиги Европы. В этом списке – только один футболист донецкого "Шахтера".

Единственным представителем украинского клуба стал Тайсон. Остальные игроки тоже представляют клубы, которые смогли дойти как минимум до стадии четвертьфинала Лиги Европы.

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Больше всего представителей – у победителя турнира испанской "Севильи" – восемь игроков. Шесть футболистов в сборную делегировал финалист "Интер". У полуфиналиста "Манчестер Юнайтед" три представителя в команде.

Вратари

Самир Ханданович ("Интер")

Яссин Буну ("Севилья")

Карл-Юхан Юнссон ("Копенгаген")

Защитники

Серхио Регилон ("Севилья")

Хесус Навас ("Севилья")

Стефан де Врей ("Интер")

Конор Коды ("Вулверхэмптон")

Жюль Кунде ("Севилья")

Джонатан Та ("Байер")

Полузащитники

Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед")

Эвер Банега ("Севилья")

Кай Хаверц ("Байер")

Фред ("Манчестер Юнайтед")

Тайсон ("Шахтер")

Николо Барелла ("Интер")

Марцело Брозович ("Интер")

Фабиан Фрай ("Базель")

Форварды

Ромелу Лукаку ("Интер")

Лаутаро Мартинес ("Интер")

Маркус Решфорд ("Манчестер Юнайтед")

Лукас Окампос ("Севилья")

Мунир ("Севилья")

Люк де Йонг ("Севилья")