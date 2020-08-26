Игрок "Шахтера" Тайсон попал в символическую сборную Лиги Европы
В УЕФА назвали 23 игроков для символической команды сезона Лиги Европы. В этом списке – только один футболист донецкого "Шахтера".
Единственным представителем украинского клуба стал Тайсон. Остальные игроки тоже представляют клубы, которые смогли дойти как минимум до стадии четвертьфинала Лиги Европы.
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Больше всего представителей – у победителя турнира испанской "Севильи" – восемь игроков. Шесть футболистов в сборную делегировал финалист "Интер". У полуфиналиста "Манчестер Юнайтед" три представителя в команде.
Вратари
- Самир Ханданович ("Интер")
- Яссин Буну ("Севилья")
- Карл-Юхан Юнссон ("Копенгаген")
Защитники
- Серхио Регилон ("Севилья")
- Хесус Навас ("Севилья")
- Стефан де Врей ("Интер")
- Конор Коды ("Вулверхэмптон")
- Жюль Кунде ("Севилья")
- Джонатан Та ("Байер")
Полузащитники
- Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед")
- Эвер Банега ("Севилья")
- Кай Хаверц ("Байер")
- Фред ("Манчестер Юнайтед")
- Тайсон ("Шахтер")
- Николо Барелла ("Интер")
- Марцело Брозович ("Интер")
- Фабиан Фрай ("Базель")
Форварды
- Ромелу Лукаку ("Интер")
- Лаутаро Мартинес ("Интер")
- Маркус Решфорд ("Манчестер Юнайтед")
- Лукас Окампос ("Севилья")
- Мунир ("Севилья")
- Люк де Йонг ("Севилья")
- "Шахтер" вылетел в полуфинале Лиги Европы, потерпев разгромное поражение от "Интера" 0:5.
- В финале сыграли "Интер" и "Севилья". Испанский клуб выиграл свой шестой трофей.
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