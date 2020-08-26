Гравець "Шахтаря" Тайсон потрапив у символічну збірну Ліги Європи
В УЄФА назвали 23 гравців для символічної команди сезону Ліги Європи. В цьому переліку – лише один футболіст донецького "Шахтаря".
Єдиним представником українського клубу став Тайсон. Решта ж гравців теж представляють клуби, які змогли дійти як мінімум до стадії чвертьфіналу Ліги Європи.
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Найбільше представників – у переможця турніру іспанської "Севільї" – вісім гравців. Шість футболістів до збірної делегував фіналіст "Інтер". У півфіналіста "Манчестер Юнайтед" три представники в команді.
Воротарі
- Самір Ханданович ("Інтер")
- Яссін Буну ("Севілья")
- Карл-Юхан Юнссон ("Копенгаген")
Захисники
- Серхіо Регілон ("Севілья")
- Хесус Навас ("Севілья")
- Стефан де Врей ("Інтер")
- Конор Коди ("Вулверхемптон")
- Жюль Кунде ("Севілья")
- Джонатан Та ("Баєр")
Півзахисники
- Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед")
- Евер Банега ("Севілья")
- Кай Хаверц ("Баєр")
- Фред ("Манчестер Юнайтед")
- Тайсон ("Шахтар")
- Ніколо Барелла ("Інтер")
- Марцело Брозовіч ("Інтер")
- Фабіан Фрай ("Базель")
Форварди
- Ромелу Лукаку ("Інтер")
- Лаутаро Мартінес ("Інтер")
- Маркус Решфорд ("Манчестер Юнайтед")
- Лукас Окампос ("Севілья")
- Мунір ("Севілья")
- Люк де Йонг ("Севілья")
- "Шахтар" вилетів в півфіналі Ліги Європи, зазнавши розгромної поразки від "Інтера" 0:5.
- У фіналі зіграли "Інтер" та "Севілья". Іспанський клуб виграв свій шостий трофей.