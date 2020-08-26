В УЄФА назвали 23 гравців для символічної команди сезону Ліги Європи. В цьому переліку – лише один футболіст донецького "Шахтаря".

Єдиним представником українського клубу став Тайсон. Решта ж гравців теж представляють клуби, які змогли дійти як мінімум до стадії чвертьфіналу Ліги Європи.

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Найбільше представників – у переможця турніру іспанської "Севільї" – вісім гравців. Шість футболістів до збірної делегував фіналіст "Інтер". У півфіналіста "Манчестер Юнайтед" три представники в команді.

Воротарі

Самір Ханданович ("Інтер")

Яссін Буну ("Севілья")

Карл-Юхан Юнссон ("Копенгаген")

Захисники

Серхіо Регілон ("Севілья")

Хесус Навас ("Севілья")

Стефан де Врей ("Інтер")

Конор Коди ("Вулверхемптон")

Жюль Кунде ("Севілья")

Джонатан Та ("Баєр")

Півзахисники

Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед")

Евер Банега ("Севілья")

Кай Хаверц ("Баєр")

Фред ("Манчестер Юнайтед")

Тайсон ("Шахтар")

Ніколо Барелла ("Інтер")

Марцело Брозовіч ("Інтер")

Фабіан Фрай ("Базель")

Форварди

Ромелу Лукаку ("Інтер")

Лаутаро Мартінес ("Інтер")

Маркус Решфорд ("Манчестер Юнайтед")

Лукас Окампос ("Севілья")

Мунір ("Севілья")

Люк де Йонг ("Севілья")