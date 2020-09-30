Удержал ворота "на замке": кто стал лучшим игроком "Динамо" в матче против "Гента"
Киевское "Динамо" в двух матчах победило "Гент" и вышло в групповой раунд Лиги чемпионов. Наивысшую оценку среди всех футболистов на поле получил голкипер Георгий Бущан, которому удалось оставить свои владения "сухими".
Действия киевского голкипера в матче высоко оценил портал SofaScore. Удачная игра в матче, а главное "сухие" ворота принесли Георгию Бущану наивысшую оценку в этом поединке.
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Лучший игрок матча
Вратарю портал присудил высшую оценку – 10.0. За голкипером киевлян идет хавбек украинской команды Виталий Буяльский – 8.0.
Бущан сделал 12 сэйвов в игре, при этом парировал пять ударов с близкого расстояния.
Также Георгий стал лучшим и по рейтингу InStat. Там его игру оценили в 356 баллов, но Сергей Сидорчук (314) обогнал Буяльского (306) и отодвинул Виталия на третью позицию в зачете по версии издания (314 против 306 пунктов).
Украинский легионер "Гента" Игорь Пластун, который сыграл рукой в штрафной площадке и заработал пенальти в собственные ворота, получил лишь 6.4.
Бельгийские СМИ уже раскритиковали игру украинского защитника. Игорь Пластун навредил своей команде. Футболист неудачно сыграл рукой в своей штрафной площадке после прострела Родригеса. Пенальти не было, но де Пена его реализовал", – подсчитывает убытки "Гента" бельгийское издание.
Добавим, что Бущан перешел в структуру киевского клуба в далеком 2010 году. В 2017 году дебютировал в главной команде "Динамо". В ноябре того же года он дебютировал в Лиге Европы.
Оценки футболистов за матч "Динамо" – "Гент" / Скриншот SofaScore