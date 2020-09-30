Победа "Динамо" в ответном матче позволила киевлянам выйти в групповой раунд Лиги чемпионов. Благодаря успеху киевский клуб поднял Украину на 11 место в таблице коэффициентов УЕФА.

Успех "Динамо" добавил в национальную копилку сразу 5 очков (1 – за победу в матче, а еще 4 – бонусы от выхода в групповой этап). В общем киевляне в этом сезоне принесли для Украины уже 7,5 пунктов, а на счету извечного конкурента "Шахтера" всего 4 очка, пишет 24 канал.

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Украина поднялась на 11-е место

"Колос" и "Десна" недолго задержались в еврокубках, но сумели принести важные очки для Украины. Команда из Ковалевки пополнила копилку Украины на 2 пункта, а черниговский клуб добавил еще 0,5 балла. Также благодаря хорошим выступлениям в рейтинг Украины может добавить несколько пунктов и луганская "Заря", которая еще не начала свой еврокубковый сезон.

В целом украинские клубы принесли Украине 14 пунктов, которые превратились в таблице коэффициентов УЕФА в 2,8 балла.

Украина опередила Шотландию, которой недавно уступила, а также обогнала Турцию. Теперь Украина – 11.

От ближайшего конкурента Австрии, которая находится на 10 месте, Украину отделяет 1,025 балла, а это 6 очков.

Отметим, что 11-е место позволяет сразу пяти клубам страны выступать в еврокубках. Две лучшие команды смогут принять участие в Лиге чемпионов, в Лиге Европы – 1 и еще две – квалификации.



Украина на 11 месте в таблице коэффициентов УЕФА / Фото: Bert Kassies