Игорь Йовичевич впервые отреагировал на свою отставку. "Горняки" же в свою очередь быстро нашли замену хорватскому наставнику.

Достойно внимания Легенда Шахтера возглавил команду, ставшую открытием Юношеской лиги УЕФА.

Без негатива

Донецкий коллектив неожиданно для всех решил попрощаться с Игорем Йовичевичем, который привел "кротов" к чемпионству в Украине, продемонстрировал с Шахтером достойную игру в Лиге чемпионов и добился хорошего результата в Лиге Европы (1/8 финала). И это все с практически с новой командой. Но руководство дончан приняло решение отпустить хорватского наставника в свободное плавание. Йовичевич, в свою очередь, отметил, что тесно общается с футболистами Шахтера, которые стали для него как родные, подчеркнув, что у них невероятный потенциал.

Все сообщения от футболистов заставляют меня чувствовать себя очень счастливым. Я поддерживаю с ними дружбу, поскольку я почти как отец для них и все, что я вижу, заставляет меня чувствовать большую гордость. У игроков хорошая перспектива продолжать прогрессировать. Они – поколение, совершившее большой скачок с Шахтером. Мир говорил о нас в этих бесчеловечных условиях. Ну а я со своим тренерским штабом начинаем с нуля, находясь в поиске нового вызова,

– отметил Йовичевич.

Напомним, что взамен хорватскому наставнику п рышел Патрик Ван Лаувен из Зари, занявшей "бронзовое" место в УПЛ по итогам прошлого сезона. Луганский коллектив в свою очередь также нашел нового коуча, уже занявший на тренерском кресле "бело-черных".