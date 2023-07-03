Патрік ван Леувен підписав контракт з Шахтарем на два сезони – до 30 червня 2025 року. Саме під його керівництвом клуб розпочне підготовку до нового сезону та виступу в Лізі чемпіонів. Він замінить на цій посаді Ігоря Йовічевича, який пропрацював лише рік.

Дивіться також Недешеве рокірування: Шахтар витратить більше мільйона євро через звільнення Йовічевіча

Ван Леувен став 36-м головним тренером в історії клубу.

При цьому ван Леувен вже працював в Шахтарі – з 2006 року він був координатором та директором академії клубу. На цій посаді він пропрацював до 2013 року.

У 2020 році ван Леувен розпочав тренерську кар'єру – став наставником ізраїльського Маккабі з Тель-Авіва, якого у 2021 році привів до перемоги в кубку Ізраїля. У 2022 році він очолив луганську Зорю. З луганським клубом у сезоні 2022/2023 фінішував на третій позиції, на три бали відставши від другого Дніпро-1.

Як тренер провів 30 матчів у чемпіонаті України: 20 перемог, 4 нічиї, 6 поразок (різниця м’ячів: 61:34). Визнаний найкращим тренером УПЛ сезону 2022/2023 за підсумками анкетування клубів.