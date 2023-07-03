Патрик ван Леувен подписал контракт с Шахтером на два сезона – до 30 июня 2025 года. Именно под его руководством клуб приступит к подготовке к новому сезону и выступлению в Лиге чемпионов. Он заменит на этом посту Игоря Йовичевича, который проработал всего год.

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Ван Леувен стал 36-м главным тренером в истории клуба.

При этом Ван Леувен уже работал в Шахтере – с 2006 года он был координатором и директором академии клуба. На этой должности он проработал до 2013 года.

В 2020 году Ван Леувен начал тренерскую карьеру – стал наставником израильского Маккаби из Тель-Авива, которого в 2021 году привел к победе в кубке Израиля. В 2022 году он возглавил луганскую Зарю. С луганским клубом в сезоне 2022/2023 финишировал на третьей позиции, на три балла отстав от второго Днепр-1.

Как тренер провел 30 матчей в чемпионате Украины: 20 побед, 4 ничьих, 6 поражений (разница мячей: 61:34). Признан лучшим тренером УПЛ сезона 2022/2023 по итогам анкетирования клубов.