3 июля донецкий Шахтер закрыл слухи всех инсайдеров о приход Патрика ван Леувена. Нидерландец подписал 2-летний контракт с "горняками". Заря осталась недовольна столь односторонним расторжением соглашения со стороны нидерландского специалиста.
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Замена талантливого нидерландца
Однако долго Заря без главного тренера не пробыла. 4 июля "мужики" известили о начале сотрудничества с сербским наставником Ненадом Лалатовичем.
Луганский клуб не сообщает, насколько заключен контракт с сербом.
Для Лалатовича Украина не новая и чужая страна. Ненад еще в роли футболиста выступал в украинском чемпионате. В сезоне-2003/2004 защищал цвета донецкого Шахтера, с которым одержал победу у Кубка Украины.
Последним клубом в тренерской карьере серба перед переездом в Заря был Младость ГАТ, во главе которого Лалатович провел всего 10 матчей, его контракт с сербским клубом закончился в конце сезона-2022/2023.
Кто такой Ненад Лалатович: главное о тренерской карьере
- За свою карьеру 45-летний Лалатович уже успел поработать во многих клубах. Один из лучших результатов работы показал в Црвене Звезде, когда привел команду во второе место в чемпионате.
- В сезоне-2018/2019 серб показал вместе с Радничками лучший результат в клубной истории – второе место Суперлиги.
- В 2020 году Лалатович привел Войводину к победе в Кубке Сербии. Это единственный трофей в тренерской карьере Ненада. Во главе этого клуба провел пока больше всего матчей в своей тренерской карьере – 74 поединка.