До нового сезона-2023/2024 "горняков" U-19 будет тренировать бывший футболист Шахтера 42-летний Алексей Белик. Также обнародовали его тренерский штаб, в котором следует выделить появление Максима Малышева, из-за хронических травм, закончил с карьерой футболиста.
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Изменения в юношеской команде Шахтера
Тренерский штаб Алексея Белика в Шахтере U-19
- Александр Алимов, Дмитрий Ефимов, Максим Малышев (все ассистенты).
- Роман Гаврилов (тренер голкиперов).
- Ярослав Гацков (специалист по физической подготовке).
Новый тренерский штаб ждет серьезная задача, ведь в следующем сезоне Шахтер U-19 снова будет выступать на два фронта – украинский чемпионат и Юношескую лигу УЕФА.
Белик и его помощники уже познакомились с юношеской командой.
Новый тренерский штаб Шахтера U-19 / Фото донецкого клуба
Донецкий период в карьере Алексея Белика
- Уроженец Донецка начинал свое становление во взрослом футболе как раз в Шахтере. В 1999 году присоединился к первой команде "горняков". А после 9 лет в команде переехал играть в немецкий Бохум. Но только на правах аренды.
- Тогда вернулся и почти сразу подписал полноценный контракт с Днепром. После чего больше не одевал футболку дончан.
- Белик провел 208 матчей за Шахтер (больше всего в карьере), в которых бывший нападающий наколотил 65 голов и отдал 4 результативных передачи.
- Вместе с донецким клубом завоевал все свои 9 трофеев (4 чемпионства, столько же Кубков Украины и одну победу в Суперкубке страны).