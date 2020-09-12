На гран-при Тосканы состоялась квалификация. Первым в дебютной гонке на автодроме Муджелло стартует пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. Рядом с ним будет стартовать его партнер Валттери Боттас.

Автодром Муджелло близ Флоренции родной для команды Ferrari. Здесь ее пилоты оттачивают свое мастерство. И в 2020 году этот автодром впервые примет этап Формулы-1.

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Но показать хорошие результаты в квалификации пилотам Ferrari не удалось. Себастьян Феттель не сумел показать лучшее время во второй сессии. Поэтому в воскресенье, 13 сентября, он будет стартовать 14-м. А уже в следующем сезоне четырехкратный чемпион мира будет выступать за Aston Martin.

Еще хуже ситуация в Пьера Гасли с AlphaTauri. Победитель предыдущего этапа начнет гонку лишь 16-м.

@PierreGASLY can't hide his frustration after exiting qualifying in Q1 - the Frenchman will start Sunday's race in P16#TuscanGP #F1 pic.twitter.com/fBnioDF8NH — Formula 1 (@F1) September 12, 2020

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За первое место на старте между собой боролись оба пилота Mercedes и Макс Ферстаппен с Red Bull. В первой сессии лучшее время было в Боттаса. Во второй сессии уже Хэмилтон показал лучшее время, опередив партнера на 0,013 секунды.

В третьей сессии Хемлтон показал время 1:15.144. Он выиграл свой седьмой поул в этом сезоне и 95-й в карьере. Второе время показал Боттас.

Сразу за ними будут стартовать два пилоты Red Bull – Ферстаппен и Алекс Албон.

Третий ряд займут пилот Ferrari Шарль Леклер и Лэнс Стролла с Racing Point. Хотя шестое время показал другой пилот команды Серхио Перес. Однако мексиканца оштрафовали на одно место на старте из-за столкновения с Кими Райкконеном во время практики в пятницу.

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