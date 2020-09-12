На гран-прі Тоскани відбулася кваліфікація. Першим у дебютній гонці на автодромі Муджелло стартуватиме пілот Mercedes Льюїс Хемілтон. Поруч з ним стартуватиме його партнер Валттері Боттас.

Автодром Муджелло поблизу Флоренції є рідним для команди Ferrari. Тут її пілоти відточують свою майстерність. І у 2020 році цей автодром вперше прийме етап Формули-1.

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Та показати хороші результати в кваліфікації пілотам Ferrari не вдалося. Себастьян Феттель не зумів показати кращий час у другій сесії. Тож в неділю, 13 вересня, він стартуватиме аж 14-им. А вже наступного сезону чотириразовий чемпіон світу буде виступати за Aston Martin.

Ще гірша ситуація в П'єра Гаслі з AlphaTauri. Переможець попереднього етапу розпочне гонку лише 16-им.

@PierreGASLY can't hide his frustration after exiting qualifying in Q1 - the Frenchman will start Sunday's race in P16#TuscanGP #F1 pic.twitter.com/fBnioDF8NH — Formula 1 (@F1) September 12, 2020

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За перше місце на старті між собою боролися обидва пілоти Mercedes та Макс Ферстаппен з Red Bull. У першій сесії кращий час був у Боттаса. У другій сесії вже Хемілтон показав кращий час, випередивши партнера на 0,013 секунди.

У третій сесії Хемлтон показав час 1:15.144. Він виграв свій сьомий поул в цьому сезоні та 95-й у кар'єрі. Другий час показав Боттас.

Одразу за ними стартуватимуть два пілоти Red Bull – Ферстаппен та Алекс Албон.

Третій ряд займуть пілот Ferrari Шарль Леклер та Ленс Стролл з Racing Point. Хоча шостий час показав інший пілот команди Серхіо Перес. Однак мексиканця оштрафували на одне місце на старті через зіткнення з Кімі Райкконеном під час практики в п'ятницю.

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