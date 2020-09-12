Хемілтон виграв поул на гран-прі Тоскани, Феттель на домашній трасі стартуватиме лише 14-им
На гран-прі Тоскани відбулася кваліфікація. Першим у дебютній гонці на автодромі Муджелло стартуватиме пілот Mercedes Льюїс Хемілтон. Поруч з ним стартуватиме його партнер Валттері Боттас.
Автодром Муджелло поблизу Флоренції є рідним для команди Ferrari. Тут її пілоти відточують свою майстерність. І у 2020 році цей автодром вперше прийме етап Формули-1.
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Та показати хороші результати в кваліфікації пілотам Ferrari не вдалося. Себастьян Феттель не зумів показати кращий час у другій сесії. Тож в неділю, 13 вересня, він стартуватиме аж 14-им. А вже наступного сезону чотириразовий чемпіон світу буде виступати за Aston Martin.
Ще гірша ситуація в П'єра Гаслі з AlphaTauri. Переможець попереднього етапу розпочне гонку лише 16-им.
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За перше місце на старті між собою боролися обидва пілоти Mercedes та Макс Ферстаппен з Red Bull. У першій сесії кращий час був у Боттаса. У другій сесії вже Хемілтон показав кращий час, випередивши партнера на 0,013 секунди.
У третій сесії Хемлтон показав час 1:15.144. Він виграв свій сьомий поул в цьому сезоні та 95-й у кар'єрі. Другий час показав Боттас.
Одразу за ними стартуватимуть два пілоти Red Bull – Ферстаппен та Алекс Албон.
Третій ряд займуть пілот Ferrari Шарль Леклер та Ленс Стролл з Racing Point. Хоча шостий час показав інший пілот команди Серхіо Перес. Однак мексиканця оштрафували на одне місце на старті через зіткнення з Кімі Райкконеном під час практики в п'ятницю.
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