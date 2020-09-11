Норрис попал в аварию на практике гран-при Италии, Райкконен и Перес столкнулись – видео
Команды Формулы-1 провели первый день практики перед гран-при Италии. Этот этап состоится на трассе Муджелло, где до этого никогда не проходили гонки Формулы-1. Но именно эту трассу как домашний автодром использует Ferrari.
В первый день практики на этой трассе не обошлось без аварий. Поэтому стюардам дважды пришлось вывешивать красные флаги.
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Впервые это произошло после того, как Ландо Норрис из McLaren вылетел с трассы и влетел в отбойник. Он не справился с управлением в одном из поворотов и вылетел на гравий. Там его болид развернуло, и остановился он лишь после удара в отбойник.
Во второй раз красные флаги на трассе в Муджелло пришлось вывешивать после того, как дорогу между собой не поделили Кими Райкконен из Alfa Romeo и Серхио Перес из Racing Point. Последний, выезжая из пит-лейна, подрезал соперника. От удара болид Райкконена развернуло. А на автомобиле Переса в результате столкновения было повреждено переднее антикрыло. Стюарды пообещали рассмотреть этот эпизод позже.
При этом Перес чуть не стал участником еще одного столкновения на трассе. Перед тем он чуть не столкнулся с Романом Грожаном из Haas.
При этом еще как минимум дважды пилоты вылетали с трассы, но обошлось без разбитых болидов.
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Не справился с управлением Шарль Леклер из Ferrari. Хотя для итальянской команды это родная трасса – здесь тренируются ее пилоты.
Вылетел с трассы и Николас Латифи из Williams.