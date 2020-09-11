Команды Формулы-1 провели первый день практики перед гран-при Италии. Этот этап состоится на трассе Муджелло, где до этого никогда не проходили гонки Формулы-1. Но именно эту трассу как домашний автодром использует Ferrari.

В первый день практики на этой трассе не обошлось без аварий. Поэтому стюардам дважды пришлось вывешивать красные флаги.

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Впервые это произошло после того, как Ландо Норрис из McLaren вылетел с трассы и влетел в отбойник. Он не справился с управлением в одном из поворотов и вылетел на гравий. Там его болид развернуло, и остановился он лишь после удара в отбойник.

Во второй раз красные флаги на трассе в Муджелло пришлось вывешивать после того, как дорогу между собой не поделили Кими Райкконен из Alfa Romeo и Серхио Перес из Racing Point. Последний, выезжая из пит-лейна, подрезал соперника. От удара болид Райкконена развернуло. А на автомобиле Переса в результате столкновения было повреждено переднее антикрыло. Стюарды пообещали рассмотреть этот эпизод позже.

We have a RED flag



Debris on the track at Turn 1 after this coming together between Perez and Raikkonen#TuscanGP #F1 pic.twitter.com/81LfpKh3VH — Formula 1 (@F1) September 11, 2020

При этом Перес чуть не стал участником еще одного столкновения на трассе. Перед тем он чуть не столкнулся с Романом Грожаном из Haas.

Too close for comfort



Grosjean and Perez share the same corner #TuscanGP #F1 pic.twitter.com/bbd0QJ94P8 — Formula 1 (@F1) September 11, 2020

При этом еще как минимум дважды пилоты вылетали с трассы, но обошлось без разбитых болидов.

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Не справился с управлением Шарль Леклер из Ferrari. Хотя для итальянской команды это родная трасса – здесь тренируются ее пилоты.

Dipping it into the gravel



A brief moment for Leclerc as he tests the boundaries #TuscanGP #F1 pic.twitter.com/pJMQWXbdlk — Formula 1 (@F1) September 11, 2020

Вылетел с трассы и Николас Латифи из Williams.