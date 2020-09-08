На подиуме Гран-при Италии, которое состоялось 6 сентября, не нашлось места ни одному из фаворитов сезона. Неожиданно победил Пьер Гасли, а за ним финишировали Карлос Сайнс и Лэнс Стролла. Такой финал в Монце помог обогатиться неизвестному в Финляндии.

По информации Iltalehti, в букмекерской конторе Veikkaus, принадлежащей финскому правительству, неизвестный сделал ставку на то, кто попадет на подиум Гран-при Италии. Об этом пишет wtf1.com.

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Неизвестный выиграл более 30 тысяч евро

Было принята ставка, что гонку выигрывает француз Пьер Гасли (Alpha Tauri), на втором месте финиширует Карлос Сайнс (McLaren), а третьим будет – Лэнс Стролла (Racin Point).

До Гран-при Италии состоялось 7 этапов, 5 из которых выиграл Льюис Хэмилтон. По одному этапу в свой актив записали Валттери Боттас и Макс Ферстаппен.

Таким образом, победу любого другого пилота букмекеры оценивают очень высоко. Шансы на то, что на подиум Гран-при Италии попадут Гасли, Сайнс и Стролла были 166,990 к одному!

Неизвестный поставил на такой итог скромные 20 центов, что равно примерно 6 гривнам. Выигрыш составил 33 398 евро, что равно более миллиону гривен.

Имя счастливца не называется. Также не известно, забрал ли он деньги.