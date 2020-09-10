Ferarri проведет 1000 гонку в Формуле-1 на собственной трассе с ретро-дизайном болидов
Следующий этап Формулы-1 состоится на трассе в итальянском Муджелло. Для команды Ferrari это будет 1000 гонка в рамках Формулы-1. А сами гонки состоится на домашней трассе команды, которая еще никогда не принимала этапы Формулы-1.
Гран-при Италии продлится с 11 по 13 сентября. Этот этап решили провести на трассе в Муджелло близ Флоренции. До этого времени этот автодром никогда не принимал этапов Формулы-1. Его используют только для MotoGP. Кроме того, эта трасса считается родной для команды Ferrari, которая здесь проводит тестирование своих болидов, а также спортивных машин.
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Кроме того, для Ferrari гран-при Италии станет 1000 гонкой в Формуле-1. По случаю такого юбилея болиды команды будут раскрашены в уникальный бордовый цвет, который называется Burgundy. Такой, какой был на первых машинах, выступавших под логотипом Ferrari в ее первый год в Королевских гонках. Даже цифры на болидах будут выполнены в соответствующем стиле, с отсылкой к первым гонкам команды.
Так же в ретро-стиле будут выполнены и костюмы пилотов для гонок.
Костюмы пилотов Ferrari во время гран-при Италии / Фото ferrari.com
Уже перед самой гонкой на трассу выйдет Мик Шумахер. Он будет за рулем болида F2004, на котором его отец Михаэль Шумахер выигрывал чемпионат Формулы-1. Таким образом Ferrari чтят его память во время этого празднования.
Однако уникальный стиль будет не только у болидов Ferrari. Для этого этапа автомобили безопасности Mercedes специально покрасили в красный цвет, под который выступает итальянская конюшня. Таким образом в Mercedes чествует команду, которая проведет 1000 гонку.