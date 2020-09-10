Следующий этап Формулы-1 состоится на трассе в итальянском Муджелло. Для команды Ferrari это будет 1000 гонка в рамках Формулы-1. А сами гонки состоится на домашней трассе команды, которая еще никогда не принимала этапы Формулы-1.

Гран-при Италии продлится с 11 по 13 сентября. Этот этап решили провести на трассе в Муджелло близ Флоренции. До этого времени этот автодром никогда не принимал этапов Формулы-1. Его используют только для MotoGP. Кроме того, эта трасса считается родной для команды Ferrari, которая здесь проводит тестирование своих болидов, а также спортивных машин.

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Кроме того, для Ferrari гран-при Италии станет 1000 гонкой в Формуле-1. По случаю такого юбилея болиды команды будут раскрашены в уникальный бордовый цвет, который называется Burgundy. Такой, какой был на первых машинах, выступавших под логотипом Ferrari в ее первый год в Королевских гонках. Даже цифры на болидах будут выполнены в соответствующем стиле, с отсылкой к первым гонкам команды.

Так же в ретро-стиле будут выполнены и костюмы пилотов для гонок.

Костюмы пилотов Ferrari во время гран-при Италии / Фото ferrari.com

Ferrari выступает в Формуле-1 с его первого года. И никогда не покидала гонки. Первым этапом для команды стал гран-при Монако 21 мая 1950 года. Тогда пилот команды Альберто Аскари занял второе место.

Уже перед самой гонкой на трассу выйдет Мик Шумахер. Он будет за рулем болида F2004, на котором его отец Михаэль Шумахер выигрывал чемпионат Формулы-1. Таким образом Ferrari чтят его память во время этого празднования.

Однако уникальный стиль будет не только у болидов Ferrari. Для этого этапа автомобили безопасности Mercedes специально покрасили в красный цвет, под который выступает итальянская конюшня. Таким образом в Mercedes чествует команду, которая проведет 1000 гонку.