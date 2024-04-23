Чемпион Германии, наделавший шума в Европе, положил глаз на лидера сборной Украины из Жироны

Виктор Цыганков много пропускает из-за травм, но продолжает находиться на карандаше сразу нескольких топовых клубов Европы. Правый вингер Жироны летом 2024-го может сменить клубную прописку.

В очередь за украинским футболистом стал клуб-открытие сезона в немецкой Бундеслиге и ее чемпион – леверкузенский Байер. Главный тренер “фармацевтов” Хаби Алонсо персонально уже давно следит за игрой Виктора Цыганкова.

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Под прицелом досрочного чемпиона Германии

Наставнику, которого хотят видеть у руля гранды Европы, нравится, как украинец делает разницу на футбольном поле в составе Жироны.

Напомним, что Байер оформил чемпионство Бундеслиги после разгромной победы над Вердером 5:0. Алонсо привел леверкузенский клуб к первому в истории команды чемпионству Германии. Также "фармацевты" продолжают борьбу за трофей Лиги Европы.

Ранее была информация, что каталонский клуб предложил Цыганкову новый контракт на улучшенных условиях. Сейчас Виктор взял паузу и отложил предложение. Ожидается, что 26-летний вингер хочет успешно сыграть на Евро-2024 со сборной Украины, привлекая еще большее к себе внимание от топовых европейских клубов, подняв свою трансферную стоимость.

Сейчас у бывшего динамовца есть действующий контракт с Жироной до конца июня 2027-го года. В текущем сезоне-2023/2024 Цыганков уже отыграл 28 поединков – 6 голов и 4 ассиста.

Виктор уже вернулся к тренировкам после проблем с камбаловидной мышцей. Но пропустил предыдущий матч Ла Лиги с Кадисом, в котором команды Мичела получила уверенную домашнюю победу 4:1. Третий гол хозяев забил Артем Довбик.

Благодаря этой победе Жирона впервые в своей истории гарантировала себе еврокубки в новом сезоне-2024/2025. Впереди у каталонцев еще 6 туров, но опуститься ниже 6-го месте в таблице Ла Лиги команда Мичела уже не сможет. Даже в случае, если проиграет все поединки.

Жирона после 32-х туров занимает 3-ю позицию, набрав 68 баллов. Отставание от второй Барселоны составляет лишь 2 очка. А вот до лидера мадридского Реала уже не добраться – 81 пункт у "сливочных".

Недавно были слухи, что Жирона может пролететь мимо еврокубков из-за трансфера нападающего Артема Довбика. В сделке были нарушены финансовые договоренности, если УЕФА их докажет, то аннулирует лицензии на участие на международной арене.

Отметим, что были слухи, что Байер еще летом 2022-го года делал предложение Шахтеру по Михаилу Мудрику. Леверкузенский клуб предлагал за украинца 22-23 миллиона, которые отклонили "горняки".

Ранее в футболке Байера выступали двое украинцев – Андрей Воронин (119 матчей, 37 мячей) и Владлен Юрченко (18 поединков, 3 гола).