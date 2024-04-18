Полузащитник испанской Жироны и национальной сборной Украины Виктор Цыганков вскоре может вернуться на футбольное поле. По крайней мере, на это намекает его клуб.

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Цыганков скоро может вернуться на поле

Жирона на своей странице в Твиттере выложила фото 26-летнего хавбека, на котором он тренируется в форме испанского клуба, выполняя одно из упражнений.

Уже в субботу, 20 апреля, Жирона сыграет с аутсайдером Ла Лиги Кадисом. Пока неизвестно, сможет ли Цыганков принять участие в этом матче.

Предыдущий поединок Ла Лиги против мадридского Атлетико (1:3) Цыганков пропустил из-за травмы икроножной мышцы.

Важно. В текущем сезоне Ла Лиги Виктор Цыганков забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи в 24-х поединках за Жирону.

Жирона занимает третью позицию в турнирной таблице чемпионата Испании. У команды украинцев 65 набранных баллов после 31-го тура Ла Лиги.

Контракт Виктора Цыганкова с Жироной действует до 30 июня 2027 года. Трансфермаркт оценивает футболиста в 28 миллионов евро.