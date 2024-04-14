Байер – Вердер 5:0

Голы: Бонифейс, 25 (пен), Джака, 60, Вирц, 68, 83, 90.

В чемпионате Германии в этом туре проходят игры 29 тура Бундеслиги. Безусловно, главный матч уикенда проходил в Леверкузене, где местный Байер принимал середняка Вердер, пишет 24 канал.

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Вынесли середняка

Команда Хаби Алонсо продолжает идти без поражений в этом сезоне и оформление чемпионства было лишь вопросом времени. Леверкузенцы опережали Баварию перед этим туром на 16 очков, поэтому победа над Вердером уже де-юре бы оформила "золото".

Как оказалось, бременцы не стали помехой "чемпионскому поезду" Байера. Уже в середине первого тайма хозяева получили право на пенальти из-за фола Малатини на Хофманне. Приговор без проблем реализовал Бонифейс.

После перерыва Вердер попытался навязать контригру, но Байер двумя дальними выстрелами окончательно убил интригу. Сначала Джака красивым обводящим ударом удвоил счет. А позже эффектную точку поставил Вирц, оформив хет-трик.

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Первое чемпионство в истории

Таким образом, Байер наконец оформляет чемпионство, прервав гегемонию Баварии. Мюнхенцы неизменно становились чемпионами последние 11 сезонов. Более того, "фармацевты" наконец-то могут избавиться от прозвища "Неверкузен".

Его команде в 00-е дали гейтеры из-за того, что Байер много раз останавливался в шаге от чемпионства или Кубка и даже играл в финале Лиги чемпионов. Впрочем, единственные трофеи клуба оставались в далеких 80-90-х годах – Кубок УЕФА (1988) и Кубок Германии (1993).

После последнего трофея Байер пять раз был вице-чемпионом Бундеслиги, но только сейчас наконец оформил свое первое чемпионство. Теперь же остается интрига, сможет ли Хаби Алонсо оформить требл.

Команда также вышла в финал Кубка, где сыграет с Кайзерслаутерном. Также Байер продолжает борьбу в Лиге Европы, где в первом четвертьфинале переиграл Вест Хэм (2:0). Дополнительная интрига заключается в том, сможет ли Алонсо пройти сезон без поражений. Календарь у леверкузенцев в Бундеслиге непростой: