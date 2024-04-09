Еще по ходу сезона каталонский клуб решил перестраховаться и предложить Виктору Цыганкову новое соглашение. Однако сам украинец не хочет спешить и сочетать себя долговременным контрактом с Жироной.

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Украинец не спешит с новым контрактом

Даже улучшенные финансовые условия, которые предлагают в Жироне, не убедили Виктора сразу поставить свою подпись под новым соглашением. Сейчас Цыганков хочет доиграть сезон-2023/2024 и помочь сборной Украины как можно лучше сыграть на Евро-2024 в Германии.

Цыганков надеется, что получит хорошее предложение и контракт, в котором будут еще лучшие условия, чем предлагает Жирона. Правый вингер хочет видеть себя в каком-то из топовых клубов Европы, возможно, это будет за пределами Испании, где сейчас выступает украинец. Цыганков хочет выступать в команде, которая будет постоянно претендовать на чемпионство.

А после удачных выступлений на чемпионате Европы-2024 уже летом такое предложение может поступить.

Отметим! У Цыганкова есть действующий контракт с Жироной, который истекает в конце июня 2027-го года.

Напомним, что 26-летний правый вингер выступает за каталонский клуб с середины января 2023-го года.

В футболке Жироны Цыганков уже провел всего 47 поединков (9 голов и 10 ассистов).

В текущем сезоне-2023/2024 Виктор уже сыграл 28 матчей, в которых отметился 6 мячами и 4 голевыми передачами.

К слову, свой следующий матч Жирона проведет 15 апреля. Подопечные Мичела сыграют на выезде против мадридского Атлетико. Начало в 15:00.