Жирона – Кадис 4:1

Голы: Эрик Гарсия, 9, Мартин, 22, Довбик, 71, Порту, 82 – Эскаланте, 81.

В чемпионате Испании в эти выходные проходят встречи 32 тура Ла Лиги. На вечер субботы был вынесен матч с участием Жироны, которая принимала аутсайдера таблицы Кадис, пишет 24 канал.

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Справились без Цыганкова

Каталонцы ведут борьбу за путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Помочь Жироне в этой встрече не мог Виктор Цыганков, который продолжает восстанавливаться от травмы.

Зато с первых минут на поле вышел Артем Довбик. Жирона обеспечила себе хороший гандикап уже в первом тайме, причем без участия украинца. На старте игры Эрик Гарсия открыл счет, замкнув подачу Савио.

А чуть позже Мартин удвоил счет после красивой комбинации. Каталонцы продолжали доминировать в матче и смогли довести счет до разгромного и уже на этот раз отличиться удалось Довбику.

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Довбик несется к Трофео Пичичи

Артем сыграл на грани офсайда, откликнувшись на прострел Гутьерреса. Украинец принял мяч, обыграл оппонента и расстрелял ворота Кадиса. Для Довбика это уже 18-й гол в этом сезоне в Ла Лиге, украинец закрепился на первой строчке в гонке бомбардиров.

Видео гола Довбика:

Сохранить свои ворота на замке Жирона не смогла, пропустив после углового. Однако быстро вернула себе преимущество в три мяча, когда Порту воспользовался ошибкой кипера гостей на выходе.

Победа позволила Жироне закрепиться на третьей строчке и сократить отставание от Барселоны до двух очков. В свою очередь преимущество над пятым Атлетиком выросло до 10-ти баллов, что существенно повышает шансы каталонцев на первое в истории попадание в Лигу чемпионов.