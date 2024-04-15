Украинский форвард перешел к "красно-белым" летом 2023 года и сразу стал лидером коллектива. Он своими выступлениями со старта оправдал свой переход, однако трансфер мог состояться с нарушением юридических норм, что грозит негативными последствиями для Жироны.

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У Жироны могут быть проблемы

Сообщается, что каталонский клуб получил запрос от юристов, которые предполагают, что в момент сделки между Жироной и агентством "Alik Football Management" в лице агента футболиста Алексея Люндовского были нарушены некоторые финансовые договоренности.

Также сейчас проверяется факт сговора агента с другими лицами во избежание налогообложения в Украине. Отмечается, что Алексей Люндовский для этого намеренно зарегистрировал юридическое лицо с практически аналогичным названием своего агентства на территории Эстонии. Если правонарушения будут доказаны, то это может задеть непосредственно и Днепр-1, однако что именно грозит действующему вице-чемпиону Украины пока неизвестно.

В случае же доказательства со стороны UEFA Club Financial Control Body указанных нарушений финансового фэйр-плей, Жирону могут не только существенно оштрафовать финансово, но и аннулировать лицензии на участие команды в европейских футбольных турнирах, которые проводятся под эгидой УЕФА.

К слову. Жирона занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги и уже в следующем туре может гарантировать себе место в еврокубках на следующий сезон. Сейчас "красно-белые" имеют отрыв от пятого места в 8 очков за 7 туров до конца чемпионата. Если они удержат свое преимущество, то впервые в истории квалифицируются в Лигу чемпионов.

Напомним, что в нынешнем сезоне Артем Довбик провел за Жирону 32 матча во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 7 ассистов. Сейчас он является лучшим бомбардиром Ла Лиги в сезоне-2023/2024.

Свой следующий поединок каталонцы проведут 20 апреля на домашней арене против Кадиса. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.