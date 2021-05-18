Незабываемые эмоции Гвардиолы

Футболисты, тренерский штаб и персонал Манчестер Сити решили громко отпраздновать досрочную победу в АПЛ. Наставник "горожан "Пеп Гвардиола чуть ли не больше всего обрадовался" золоту " чемпионата Англии.

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Испанский специалист позволил себе закурить сигару и с одним из работников спел песню "Don't Look Back in Anger", которую исполняет группа Oasis. Интересно, что у них получился довольно неплохой дуэт. Фанаты убедились, что Пеп не только один из лучших тренеров мира, но и довольно хороший певец.

После вечеринки тренер сделал забавное заявление: "Мы немного выпили, танцевали, много обнимались, вспоминали, как хорошо было. Затем в 23:30 прибыло 15 пицц, и это был лучший момент ночи. Я не был в идеальном состоянии, чтобы решить, какая из них лучшая. Но все они были очень хорошими".

МЮ принес чемпионство МанСити

11 мая Манчестер Сити стал чемпионом Англии сезона-2020/2021. Все благодаря поражению "Манчестер Юнайтед", который шел вторым в таблице. "Красные дьяволы" неожиданно для всех уступили Лестеру 1:2.

Отставание за три тура до завершения сезона между двумя Манчестерами составило 10 очков в пользу Сити. МЮ потерял все теоретические возможности выйти на первое место. Это чемпионство стало для МанСити уже седьмым в истории клуба.

Для украинца Александра Зинченко этот трофей стал 9-м в футболке "горожан". Благодаря такому достижению Зинченко удалось опередить нынешнего наставника сборной Украины Андрея Шевченко по количеству выигранных трофеев в Европе.

Команде Гвардиолы осталось сыграть в этом сезоне только два матча. 18 мая "горожане" сыграют в АПЛ против Брайтона. А уже 29 мая Сити попытается выиграть трофей Лиги чемпионов, где в финале сыграют против Челси.