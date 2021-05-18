Незабутні емоції Гвардіоли

Футболісти, тренерський штаб та персонал Манчестер Сіті вирішив гучно відсвяткувати дострокову перемогу в АПЛ. Наставник "містян" Пеп Гвардіола мало не найбільше зрадів "золоту" чемпіонату Англії.

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Іспанський фахівець дозволив собі закурити сигару та з одним із працівників заспівав пісню "Don't Look Back in Anger", яку виконує гурт Oasis. Цікаво, що у них вийшов доволі непоганий дует. Фанати переконались, що Пеп не лише один із найкращих тренерів світу, а й доволі хороший співак.

Після вечірки тренер зробив кумедну заяву: "Ми трохи випили, танцювали, багато обіймались, згадували, як добре було. Потім о 23:30 прибуло 15 піц, і це був найкращий момент ночі. Я не був у ідеальному стані, щоб вирішити, яка з них найкраща. Але всі вони були дуже хорошими".

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Команді Гвардіоли залишилось зіграти у цьому сезоні лише два матчі. 18 травня "містяни" зіграють в АПЛ проти Брайтона. А вже 29 травня Сіті спробує виграти трофей Ліги чемпіонів, де у фіналі зіграють проти Челсі.