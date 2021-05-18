Незабутні емоції Гвардіоли

Футболісти, тренерський штаб та персонал Манчестер Сіті вирішив гучно відсвяткувати дострокову перемогу в АПЛ. Наставник "містян" Пеп Гвардіола мало не найбільше зрадів "золоту" чемпіонату Англії.

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Іспанський фахівець дозволив собі закурити сигару та з одним із працівників заспівав пісню "Don't Look Back in Anger", яку виконує гурт Oasis. Цікаво, що у них вийшов доволі непоганий дует. Фанати переконались, що Пеп не лише один із найкращих тренерів світу, а й доволі хороший співак.

Після вечірки тренер зробив кумедну заяву: "Ми трохи випили, танцювали, багато обіймались, згадували, як добре було. Потім о 23:30 прибуло 15 піц, і це був найкращий момент ночі. Я не був у ідеальному стані, щоб вирішити, яка з них найкраща. Але всі вони були дуже хорошими".

МЮ приніс чемпіонство МанСіті

11 травня МанСіті став чемпіоном Англії сезону-2020/2021. Все завдяки поразці Манчестер Юнайтед, який йшов другим у таблиці. "Червоні дияволи" несподівано для усіх поступились Лестеру 1:2.

Відставання за три тури до завершення сезону між двома Манчестерами склало 10 очок на користь Сіті. МЮ втратив усі теоретичні можливості вийти на перше місце. Це чемпіонство стало для МанСіті вже сьомим в історії клубу.

Для українця Олександра Зінченко цей трофей став 9-м у футболці "містян". Завдяки такому досягненню Зінченку вдалось випередити нинішнього наставника збірної України Андрія Шевченка за кількістю виграних трофеїв у Європі.

Команді Гвардіоли залишилось зіграти у цьому сезоні лише два матчі. 18 травня "містяни" зіграють в АПЛ проти Брайтона. А вже 29 травня Сіті спробує виграти трофей Ліги чемпіонів, де у фіналі зіграють проти Челсі.