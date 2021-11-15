"Греет" скамейку запасных в Реале: чемпион Франции хочет взять в аренду голкипера Украины
Источник:Todofichajes.com
Андрей Лунин недоволен отсутствием игровой практики в Реале. Украинским голкипером интересуется клуб французской Лиги 1 Лилль.
Еще один претендент на украинца
Андрей Лунин продолжает ждать своего шанса в Реале. Украинский вратарь проигрывает конкуренцию за место в основе бельгийцу Тибо Куртуа, поэтому должен радоваться только креслом на скамейке для запасных.
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Голкиперу такая ситуация не по нраву, поэтому он готов покинуть "Королевский клуб" для получения игровой практики. По информации СМИ, украинцем интересуются сразу несколько команд Европы, а теперь добавилась еще одна – Лилль, представляющий чемпионат Франции.
Действующий чемпион страны уже якобы сделал предложение клубу из Мадрида. Лилль хотел бы арендовать 22-летнего стража ворот сборной Украины до конца этого сезона-2021/2022.
- Лилль – чемпион Франции в сезоне-2020/2021.
- В новом сезоне французский клуб выступает не так удачно. За 13 сыгранных матчей Лилль занимает лишь 13 место среди 20 команд во французской Лиге. Лилль набрал 16 очков.
Французская команда находится в поисках голкипера, поэтому обратила внимание на Лунина, который и так "греет" скамейку запасных "сливочных". Однако Реал не ответил на запрос аренды от французского клуба.К теме. Услугами Лунина были якобы были заинтересованы Гранада, Хетафе, Кадис и Эспаньол. Также турецкий Бешикташ не прочь был видеть Лунина в своем составе. Но все эти заинтересованности остались на уровне слухов.
Сложная ситуация Лунина в Реале
- 1 июля 2018 Андрей Лунин неожиданно покинул Зарю и переехал в Реал. Украинский вратарь подписал контракт до конца июня 2024 года.
- Сперва футболист был в восторге от такого перехода, но отсутствие игровой практики начало нагнетать эту ситуацию. Тренеры Реала давали обещания выпустить украинца на поле, но все оставалось только на уровне слов. За это время Лунин лишь однажды защищал владения "Королевского клуба" в официальном матче. Произошло это в Кубке Испании, когда мадридцы позорно вылетели от Алькояно (2:1).
- После этого Андрей больше не появлялся на футбольном поле. Однако Реал не планирует отпускать украинца. В команде заявляли, что видят в Лунине талант и перспективу.
- Ранее Лунин попросил Реал выставить его на трансферный рынок летом 2022 года.