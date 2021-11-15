"Греет" скамейку запасных в Реале: чемпион Франции хочет взять в аренду голкипера Украины

Андрей Лунин недоволен отсутствием игровой практики в Реале. Украинским голкипером интересуется клуб французской Лиги 1 Лилль.

Еще один претендент на украинца

Андрей Лунин продолжает ждать своего шанса в Реале. Украинский вратарь проигрывает конкуренцию за место в основе бельгийцу Тибо Куртуа, поэтому должен радоваться только креслом на скамейке для запасных.

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Голкиперу такая ситуация не по нраву, поэтому он готов покинуть "Королевский клуб" для получения игровой практики. По информации СМИ, украинцем интересуются сразу несколько команд Европы, а теперь добавилась еще одна – Лилль, представляющий чемпионат Франции.

Действующий чемпион страны уже якобы сделал предложение клубу из Мадрида. Лилль хотел бы арендовать 22-летнего стража ворот сборной Украины до конца этого сезона-2021/2022.

Лилль – чемпион Франции в сезоне-2020/2021.

В новом сезоне французский клуб выступает не так удачно. За 13 сыгранных матчей Лилль занимает лишь 13 место среди 20 команд во французской Лиге. Лилль набрал 16 очков.

Французская команда находится в поисках голкипера, поэтому обратила внимание на Лунина, который и так "греет" скамейку запасных "сливочных". Однако Реал не ответил на запрос аренды от французского клуба.

Сложная ситуация Лунина в Реале