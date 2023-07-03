Подопечные Руслана Ротаня сотворили настоящую сенсацию на молодежном Евро-2023, победив одного из фаворитов турнира сборную Франции (3:1). В составе "сине-желтых" дублем отличился Георгий Судаков, а еще один гол на свой счет записал Артем Бондаренко.
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Дуэт из Шахтера среди лучших
УЕФА назвал претендентов на лучший гол в четвертьфинальной стадии. В число претендентов попали футболисты Шахтера Георгий Судаков и Артем Бондаренко, ставших героями матча Франция – Украина
В четверку лучших голов попали также мяч забитый игроком сборной Англии Энтони Гордоном в ворота Португалии и выстрел француза Райана Шерки, который отличился в матче с украинцами.
Проголосовать за футболистов сборной Украины можно на сайте УЕФА за ссылкой.
Видео претендентов на звание лучшего гола
Напомним, что сборная Украины не только попала в полуфинал Евро-2023, но и впервые в истории квалифицировалась на Олимпиаду.