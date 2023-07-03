Подопечные Руслана Ротаня сотворили настоящую сенсацию на молодежном Евро-2023, победив одного из фаворитов турнира сборную Франции (3:1). В составе "сине-желтых" дублем отличился Георгий Судаков, а еще один гол на свой счет записал Артем Бондаренко.

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Дуэт из Шахтера среди лучших

УЕФА назвал претендентов на лучший гол в четвертьфинальной стадии. В число претендентов попали футболисты Шахтера Георгий Судаков и Артем Бондаренко, ставших героями матча Франция – Украина

В четверку лучших голов попали также мяч забитый игроком сборной Англии Энтони Гордоном в ворота Португалии и выстрел француза Райана Шерки, который отличился в матче с украинцами.

Проголосовать за футболистов сборной Украины можно на сайте УЕФА за ссылкой.

Видео претендентов на звание лучшего гола

Напомним, что сборная Украины не только попала в полуфинал Евро-2023, но и впервые в истории квалифицировалась на Олимпиаду.

Важно! Полуфинальный матч Испания – Украина состоится в среду, 5 июля. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.