Підопічні Руслана Ротаня створили справжню сенсацію на молодіжному Євро-2023, перемігши одного з фаворитів турніру збірну Франції (3:1). У складі "синьо-жовтих" дублем відзначився Георгій Судаков, а ще один гол на свій рахунок записав Артем Бондаренко.

До теми Двоє українців потрапили до символічної збірної чвертьфіналу молодіжного Євро з футболу

Дует з Шахтаря серед найкращих

УЄФА назвав претендентів на найкращий гол чвертьфінальної стадії. У число претендентів потрапили футболісти Шахтаря Георгій Судаков та Артем Бондаренко, які стали героями матчу Франція – Україна.

До четвірки найкращих голів потрапили також м'яч забитий гравцем збірної Англії Ентоні Гордоном у ворота Португалії та постріл француза Раяна Шеркі, який відзначився у матчі з українцями.

Проголосувати за футболістів збірної України можна на сайті УЄФА за посиланням.

Відео претендентів на звання найкращого голу

Нагадаємо, що збірна Україна не лише потрапила до півфіналу Євро-2023, але й вперше в історії кваліфікувалася на Олімпіаду.

Важливо! Півфінальний матч Іспанія – Україна відбудеться в середу, 5 липня. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.