2 июля молодежная сборная Украины на Евро переиграла сверстников из Франции (3:1). Подопечные Ротаня снова удивили футбольное сообщество своей командной и индивидуальной игрой, и это было оценено.

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Лучшим игроком четвертьфинала стал украинец.

По результатам матчей 1/4 финала молодежного Евро авторитетный статистический портал Sofascore составил свою сборную тура.

В нее вошли такие игроки: Гиорги Мамардашвили и Александре Каландадзе (Грузия), Гил Коэн, Омри Гендельман, Карем Джабер (все Израиль), Тейлор Харвуд-Беллис и Энтони Гордон (Англия) Михаил Мудрик и Георгий Судаков (Украина), Алекс Баена (Испания), Райан Шерки (Франция).

Среди 11 футболистов наибольшее представительство одной сборной в команде от Израиля – трое, два игрока – украинские, и, что приятно, игроком недели также стал наш футболист – Георгий Судаков.



Символическая сборная четвертьфинала молодежного Евро по версии Sofascore / скриншот с сайта Sofascore

Напомним. Сборная Украины U21 после победы в четвертьфинале впервые в истории вышла на Олимпиаду. С результатами всех матчей чемпионата Европы и расписанием можно ознакомиться здесь.