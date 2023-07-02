Молодежная сборная Украины проводит матч 1/4 финала Евро-2023 против Франции. Выход в полуфинал позволит команде квалифицироваться на Олимпийские игры.

Следите с нами Украина – Франция: онлайн-трансляция четвертьфинала молодежного Евро-2023

На 19 минуте "сине-желтые" пропустили от Шерки. Впрочем, Украина начала давить в ответ и таки нашла возможность сравнять счет перед перерывом. Михаил Мудрик пошел в дриблинг в чужую площадку и нарвался на ногу Калулу.

После пересмотра VAR судья назначил пенальти, реализованный Георгием Судаковым. Для хавбека Шахтера это уже второй гол по пенальти на Евро.

А под занавес первого тайма Георгий вывел Украину вперед. И снова в результативной атаке принял участие Мудрик, выдавший невероятный ассист на Судакова. Хавбек Шахтера реализовал выход один на один. По итогу первого тайма матча Франция – Украина счёт 1:2.

Видео голов Шерки и Судакова: