Главный тренер Жироны Мичел Санчес не принимался прогнозировать будущее своей команды. Специалист уверен, что никто еще ничего не добился.

Достойно внимания Капитан Шахтера назвал главную футбольную мечту, которую помогут осуществить ВСУ

Не пуститься по берегу

Каталонский коллектив действительно всех удивил в начале нынешней кампании. "Красно-белые" оказались на 2-й строчке Ла Лиги после шести сыгранных туров, то есть выиграв пять матчей и сыграв один в ничью. Впереди Жироны только Барселона, поскольку у "сине-гранатовых" в активе на один пункт больше, но вот Жирона имеет еще матч в запасе, поэтому может возглавить таблицу. Более того, коллектив, в составе которого выступают Виктор Цыганков и Артем Довбык, возглавил бомбардирский рейтинг среди топ-5 лиг Европы

Итак, Жирона действительно в этом сезоне набрала незаурядный ход, что радует их фанатов и удивляет всех вокруг. Невероятные результаты, конечно же, и организовали безумное давление на команду, поэтому успех зависит от успешно пройденного данного испытания. Потому главный тренер каталонцев Мичел Санчес призывает своих подопечных хранить холодную голову и не задерживаться на седьмом небе от счастья.

Это анекдот о шестом туре. Нет смысла придавать этому большое значение, ведь сезон только начинается. Команда играет хорошо, с высокой производительностью. Это идеальная ситуация для болельщиков и клуба. Мы должны продолжать поступать так же, если хотим достичь положительного результата. Показатели хорошие, но после шестого тура для меня это не очень важно. В 2023 году команда с самым большим количеством очков после Барселоны, Реала и Атлетико – это мы. Это означает, что команда играет продуктивно. Говорить о Лиге чемпионов сейчас могут только домохозяйки. Пока не время думать об этом,

– сказал Мичел.

Напомним, что Виктор Цыганков в нынешнем сезоне о формил один невероятный забитый гол и ассист. Артем Довбик, в свою очередь, оказался пока вдвое результативнее. Форвард в крайней игре Жироны против Мальорки (5:3) отличился с пенальти, право на исполнение его ему отдал Цыганков Раньше же Виктор еще и ассистировал именно Артему.

Ближайшие матчи каталонцев