Виктор Цыганков и Артем Довбик начали матч в стартовом составе Жироны. Это впервые оба украинца вышли в старте. Уже в начале выездного поединка бывший динамовец продемонстрировал свои лидерские качества, пишет 24 Канал.

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Показал свои лидерские качества

Цыганков получил передачу от Савио, затем сместился поближе к центру и из-за пределов штрафной левой положил мяч в ворота Гранады. Один из фирменных голов от Виктора, размочившего нули на табло.

Поздравить с голом Виктора прибежали все его партнеры по команде, в том числе земляк Довбык.

Видео гола Цыганкова

Цыганков забил свой первый гол в новом сезоне Ла Лиги-2023/2024. До этого Виктор лишь отличился одним ассистом в дебютном матче Довбика, который головой забил.

Кстати, гол украинца начал погром. По состоянию на 35 минуту счет уже 0:3 в пользу Жироны. Голевой ассист во время третьего взятия ворот "красно-белых" на счету Довбика. Великолепный первый тайм от украинских легионеров Жироны.