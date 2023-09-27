Головний тренер Жирони Мічел Санчес не брався прогнозувати майбутнє своєї команди. Фахівець впевнений, що ніхто нічого ще не добився.

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Не пуститись берега

Каталонський колектив й справді усіх здивував на початку цьогорічної кампанії. "Червоно-білі" опинились на 2-ій сходинці Ла Ліги після шести зіграних турів, тобто вигравши п'ять матчів та зігравши один в нічию. Попереду Жирони наразі лише Барселона, оскільки у "синьо-гранатових" у активі на один пункт більше, та от Жирона має ще матч в запасі, тому може очолити таблицю. Ба більше, колектив, у складі якого виступають Віктор Циганков та Артем Довбик, очолив бомбардирський рейтинг серед топ-5 ліг Європи.

Отож, Жирона й справді у цьому сезоні набрала неабиякого ходу, що тішить їхніх фанатів та дивує усіх навкруги. Неймовірні результати, звичайно ж, і організували шалений тиск на команду, тому успіх залежить у через успішно пройдене дане випробування. Тому головний тренер каталонців Мічел Санчес закликає своїх підопічних зберігати холодну голову та не затримуватись на сьомому небі від щастя.

Це анекдот про шостий тур. Немає сенсу надавати цьому великого значення, адже сезон тільки починається. Команда грає добре, з високою продуктивністю. Це ідеальна ситуація для вболівальників і клубу. Ми повинні продовжувати діяти так само, якщо хочемо досягти позитивного результату. Показники хороші, але після шостого туру для мене це не надто важливо. В 2023 році команда з найбільшою кількістю очок після Барселони, Реала і Атлетіко – це ми. Це означає, що команда грає продуктивно. Говорити про Лігу чемпіонів зараз можуть лише домогосподарки. Наразі не час думати про це,

– сказав Мічел.

Нагадаємо, що Віктор Циганков у нинішньому сезоні оформив один неймовірний забитий гол та асист. Артем Довбик, у свою чергу, виявився поки що вдвічі результативнішим. Форвард у крайній грі Жирони проти Мальорки (5:3) відзначився з пенальті, право на виконання його йому віддав Циганков. Раніше ж Віктор ще й асистував саме Артему.

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