Реал Сосьедад – Жирона 1:1

Голы: Кубо, 5 – Довбик, 72.

В Испании стартовал новый сезон Ла Лиги. Внимание украинцев особенно приковано к Жироне, где теперь выступает сразу два игрока сборной Украины, пишет 24 канал.

По теме Не обошлось без конфузов: Жирона официально представила Артема Довбика – забавное видео

Еще зимой в состав каталонцев перебрался Виктор Цыганков, а летом команду Мичела пополнил Артем Довбик. Правда, стартовую игру против Реал Сосьедад экснападник Днепра-1 начал со скамейки запасных, тогда как Цыганков вышел в основе.

Матч начался не по плану гостей, уже на 5-й минуте баски вышли вперед. Муньосу дали прорваться по флангу и прострелить в центр. Там же никто не уследил за Кубо, который прошил Газзанигу.

Вообще же по игре Жирона не уступала участнику Лиги чемпионов и даже чаще контролировала мяч. Впрочем, забить подопечным Мичела удалось только после перерыва. И заслуга в этом как раз украинского дуэта!

Читайте также Дебют Довбика, шанс Лунина и пятерка в АПЛ: где и когда украинцы сыграют в топовых чемпионатах

На 64 минуте в Ла Лиге дебютировал Артем Довбик, сменивший конкурента по позиции Кристиана Стуани. Лучшему бомбардиру УПЛ понадобилось всего восемь минут, чтобы провести свой первый гол.

Артем отозвался на подачу Цыганкова, который на углу площадки качнул оппонента и ассистировал соотечественнику. Довбик с близкого расстояния поразил пустой угол ворот Ремиро.

Видео гола Довбика:

В последние минуты Реал прижал гостей к воротам, но Жирона удержала ничью. Сказочный дебют украинца разрешил каталонцам не проиграть фавориту. В следующем туре Цыганкову с Довбиком предстоит сразиться против Хетафе.