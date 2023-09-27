Опорник дончан начал кубковую встречу на скамье запасных. Патрик ван Леувен выпустил Тараса Степаненко на поле всего на 76-й минуте матча, когда счет на табло уже был 0:2 в пользу Шахтера. До финального свистка Олег Очеретько довел счет до разгромного 0:3. "Горняки" вышли в четвертьфинал Кубка Украины и капитан команды победно отпраздновал свой юбилей.

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Степаненко: У меня есть свои цели, но пока не хочу о них говорить

После поединка Тарас прокомментировал свою карьеру и рассказал о своей футбольной мечте, воплощение которой ждет не один футболист Шахтера.

Главная мечта, не знаю, доживу ли я до этого момента как футболист или уже как ветеран – сыграть на "Донбасс Арене". Также имею свои цели, но пока не хочу о них говорить. Еще есть здоровье, есть силы, и пока буду чувствовать, что конкурентоспособно, что действительно помогаю клубу не какими-то разговорами, а делом, что компетентно на поле и вне его, – пока я это чувствую, то буду продолжать играть в футбол. Когда я услышу или сам пойму, что пора идти, тогда спокойно завершу карьеру,

– сказал Степаненко.

Ранее 34-летний опорник не исключал своего ухода из донецкого клуба. Ведь контракт с дончанами истекает в конце текущего сезона-2023/2024. Степаненко может пойти по стопам своего друга Сергея Кривцова, который в приличном возрасте переехал играть за океан и теперь является одноклубником самого Лионеля Месси.

Степаненко является одним из немногих нынешних футболистов Шахтера, которым посчастливилось поиграть на родном доме "горняков" в Донецке. Перед тем, как украинский город с одной из самых красивых арен Европы в 2014 году оккупировали захватчики. За два года до ужасающих событий этот стадион принимал матчи Евро-2012.

К слову, в текущем сезоне Степаненко принял участие в семи матчах "горняков", в которых не запомнился результативными действиями.