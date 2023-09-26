Жирона возглавила бомбардирский рейтинг в топ-5 лигах Европы. Один из коллективов благодаря чуду попал в список.

Может быть интересным Каталонцам сложно крепко спать: Ла Лига не исключает варианта с понижением Барселоны в классе

Каталонцы в центре внимания

Жирону уже смело можно назвать одной из сенсаций нынешнего сезона, которая не только ведет борьбу за еврокубки, но сейчас активно претендует на чемпионство в Испании. Сейчас на вершине Ла Лиги оказались два каталонских коллектива - Жирона и Барселона, которые имеют по 16 баллов в активе. К тому же "сине-гранатовые" и "красно-белые" забили одинаковое количество голов в испанском первенстве (по 16), что также вывело их на ведущие позиции в еще одной таблице.

Дело в том, что Жирона является лидером бомбардирского рейтинга среди команд, в составе которых успели отличиться голами наибольшее количество игроков. Каталонцы делят первое место с представителем Английской Премьер-лиги и еще одной европейской сенсацией Ньюкаслом. Но вот интересно, что "сороки" попали в перечень благодаря своему крайнему матчу, в котором они Шеффилд со счетом 0:8 (в состоянии победителей голы забили 8 разных игроков).

Интересно, что Жирони очередного признания помогли достичь и украинские игроки Виктор Цыганков и Артем Довбик. В нынешней кампании вингер смог отличиться одним прекрасным взятием, а форвард записал на свой счет два мяча Один из них случился после реализации одиннадцатиметрового удара, право на исполнение которого Довбику отдал Цыганков Раньше Виктор еще и ассистировал Артему.

Топ-5 коллективов в бомбардирском рейтинге