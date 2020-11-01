Украинский боксер Александр Усик провел второй бой в супертяжелом весе, а "Динамо" одержало трудную победу в чемпионате Украины. Обзор главных новости спорта за 31 октября – читайте в дайджесте Спорт 24.

Усик победил Чисору

33-летний украинский боксер Александр Усик провел свой второй поединок в рамках супертяжелого веса. Об этом сообщает 24 канал.

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Усик встречался с опытным британцем Дереком Чисорой. Бой продлился все 12 раундов и Усик выиграл решением судей – 117:112, 115:113, 115:113.

Чисора лучше начал поединок и активно атаковал украинца. Однако действия Чисоры были слишком прямолинейны и к середине боя британец начал тяжело дышать.

Усик этим воспользовался и уверенно довел бой до победы. Следующий поединок Усик должен провести против чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF – Энтони Джошуа.

"Динамо" одолело "Днепр-1"

Киевское "Динамо" 31-го октября провело формально выездной матч против "Днепра-1". Поединок состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский" после просьбы "бело-синих" перенести игру из Днепра.

"Днепр-1" открыл счет в первой половине игры. Назаренко нанес красивый дальний удар, который застал врасплох 18-летнего голкипера "Динамо" Руслана Нещерета.

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"Динамо" отыгралось в середине первого тайма. После навеса Цыганкова защитник "Днепра-1" Адамюк срезал мяч в собственные ворота.

Победу "Динамо" принес гол Виктора Цыганкова под занавес первого тайма.

Следующий матч "Динамо" проведет 4 ноября против "Барселоны" в Лиге чемпионов.

Днепр-1 – Динамо видеообзор

Боттас выиграл квалификацию в Имоле

Формула-1 вернулась на легендарный автодром в Имоле, которого не было в календаре 14 лет. Победителем квалификации Гран-при Эмилии-Романьи стал пилот команды Mercedes Валттери Боттас.

Он на последнем быстром круге показал лучшее время, чем его напарник по команде – Льюис Хэмилтон. Это 4 поул Боттаса в этом сезоне и 15 в карьере.

Второе место в квалификации занял Хэмилтон (Mercedes). Третье время показал Макс Ферстаппен (Red Bull), четвертый – Пьер Гасли (AlphaTauri).

Видеообзор квалификации

Очередная победа Выхриста

Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист продолжил свою серию побед. Выхрист в Германии 31-го октября победил Якупа Саглама.

Бой Выхрист и Саглама состоялся в Гамбурге (Германия) в рамках промоутерской компании EC Boxpromotion.

Опытный немец турецкого происхождения Якуп Саглам, который на профессиональном ринге провел 43 боя, не смог продолжить бой против украинца.

Бой завершился победой Виктора техническим нокаутом, ведь Саглам отказался выходить на 5-й раунд.

Как Выхрист выступает на профи-ринге

Виктор Выхрист дебютировал на профессиональном ринге в феврале 2020 года. Виктор за 55 секунд брутально нокаутировал белоруса Андрея Мазаника.

Во втором поединке на профессиональном ринге Виктор нокаутировал харьковчанина Семена Пахомова. Третий бой украинца также завершился досрочно.

20-го сентября Выхрист в Днепре нокаутировал лучшего боксера Испании – Габриэля Энгуему. Бой завершился в третьем раунде.