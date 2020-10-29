Легендарный украинский боксер Владимир Кличко в рамках подготовки к бою с Тайсоном Фьюри в 2015 году тренировался с Александром Усиком. Усик был спарринг-партнером Кличко и Владимир отказался драться с Александром в присутствии прессы.

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Джонни Нельсон рассказал о спарринге между Усиком и Кличко в 2015 году. Об этом сообщает talkSPORT.

Это интересно: Усик рассказал, кого из братьев Кличко смог бы побить

Джонни Нельсон оценил Усика перед поединком с Дереком Чисорой, который состоится в субботу, 31 октября.

"Я высоко оцениваю Усика. Когда я увидел его спарринг с Владимиром Кличко во время подготовки последнего к бою с Фьюри, я спросил: "Кто этот парень?". Я понятия не имел, кто это, но заметил, что в нем есть что-то особенное", – сказал Нельсон.

Будем спарринговать, когда уйдет пресса

По словам Нельсона, Усик был настолько сложным для Кличко, что Владимир решил спарринговать с ним без прессы.

После одного раунда Владимир отстранился от Усика и сказал: "Иди, будем спарринговать, когда уйдет пресса". Усик для него был тяжелым противником, который все контролировал. Владимир потребовал пригласить кого-то другого,

– сказал Нельсон.

Отметим, что в 2015 году Кличко проиграл Тайсону Фьюри и потерял титулы WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе. Тогда Усик боксировал еще в рамках первого тяжелого веса.

Александр дебютировал в супертяжелом весе только в октябре 2019 года, когда победил Чазза Уизерспуна.