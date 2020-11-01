Український боксер Олександр Усик провів другий бій у суперважкій вазі, а "Динамо" здобуло важку перемогу у чемпіонаті України. Огляд головних новини спорту за 31 жовтня – читайте у дайджесті Спорт 24.

Усик переміг Чісору

33-річний український боксер Олександр Усик провів свій другий поєдинок у рамках суперважкої ваги. Про це повідомляє 24 канал.

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Усик зустрічався з досвідченим британцем Дереком Чісорою. Бій тривав усі 12 раундів й Усик виграв рішенням суддів – 117:112, 115:113, 115:113.

Чісора краще розпочав поєдинок та активно атакував українця. Однак дії Чісори були надто прямолінійні й до середини бою британець почав важко дихати.

Усик цим скористався й впевнено довів бій до перемоги. Наступний поєдинок Усик повинен провести проти чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF – Ентоні Джошуа.

"Динамо" здолало "Дніпро-1"

Київське "Динамо" 31-го жовтня провело формально виїзний матч проти "Дніпра-1". Поєдинок відбувся у Києві на НСК "Олімпійський" після прохання "біло-синіх" перенести гру з Дніпра.

"Дніпро-1" відкрив рахунок у першій половині гри. Назаренко завдав красивого дальнього удару, який застав зненацька 18-річного голкіпера "Динамо" Руслана Нещерета.

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"Динамо" відігралося у середині першого тайму. Після навісу Циганкова захисник "Дніпра-1" Адамюк зрізав м'яч у власні ворота.

Перемогу "Динамо" приніс гол Віктора Циганкова під завісу першого тайму.

Наступний матч "Динамо" проведе 4-го листопада проти "Барселони" у Лізі чемпіонів.

Дніпро-1 – Динамо відеоогляд

Боттас виграв кваліфікацію в Імолі

Формула-1 повернулася на легендарний автодром в Імолі, якого не було в календарі 14 років. Переможцем кваліфікації гран-прі Емілії-Романьї став пілот команди Mercedes Валттері Боттас.

Він на останньому швидкому колі показав кращий час, аніж його напарник по команді – Льюїс Хемілтон. Це 4 поул Боттаса в цьому сезоні і 15 в кар’єрі.

Друге місце у кваліфікації посів Хемілтон (Mercedes). Третій час показав Макс Ферстаппен (Red Bull), четвертий – П’єр Гаслі (AlphaTauri).

Відеоогляд кваліфікації

Чергова звитяга Вихриста

Український боксер суперважкої ваги Віктор Вихрист продовжив свою серію перемог. Вихрист у Німеччині 31-го жовтня переміг Якупа Саглама.

Бій Вихриста та Саглама відбувся у Гамбурзі (Німеччина) у рамках промоутерської компанії EC Boxpromotion.

Досвідчений німець турецького походження Якуп Саглам, який на професійному ринзі провів 43 бої, не зміг продовжити бій проти українця.

Бій завершився перемогою Віктора технічним нокаутом, адже Саглам відмовився виходити на 5-й раунд.

Як Вихрист виступає на профі-ринзі Віктор Вихрист дебютував на професійному ринзі в лютому 2020 році. Віктор за 55 секунд брутально нокаутував білоруса Андрія Мазаніка.